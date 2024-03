Apple CarPlay : de nombreux constructeurs automobiles n’en veulent plus, voici pourquoi

En 2026, General Motors va rompre avec Apple CarPlay. Le constructeur automobile, comme d’autres, invoque des enjeux de sécurité et de confidentialité.

Les systèmes comme Apple CarPlay ont transformé notre utilisation des voitures. Cependant, des problèmes de connexion instable chez General Motors ont mis en lumière des problèmes plus importants. Ces soucis techniques, exacerbés par les intentions d'Apple d'accroître son intégration dans les systèmes de bord, ont conduit GM à reconsidérer cette collaboration, mettant en avant les risques potentiels pour la sécurité des conducteurs et la gestion des données du véhicule.

General Motors, préoccupé par la dernière mise à jour de CarPlay visant à contrôler davantage d'aspects du véhicule, a décidé de se retirer à partir de 2026. Cette décision reflète une méfiance croissante envers une intégration trop profonde d'Apple, qui pourrait compromettre la sécurité en cas de défaillance du système et poser des questions sur la propriété des données. GM, mettant en avant la responsabilité en cas d'incident et les enjeux de confidentialité, opte pour des alternatives comme Android Auto.

Les constructeurs se méfient de l'intégration trop poussée des systèmes comme Apple CarPlay

Face à ces défis posés par les problèmes de connectivité et les implications de sécurité liées à une intégration trop profonde des systèmes comme Apple CarPlay dans les véhicules, General Motors n'est pas seul. D'autres constructeurs pourraient suivre son exemple, préoccupés eux aussi par les implications de laisser Apple s'ancrer trop profondément dans leurs véhicules.

Ces inquiétudes ne sont pas seulement techniques mais également légales. Le Département de la Justice américain a récemment exprimé des préoccupations quant aux pratiques potentiellement monopolistiques d'Apple, en particulier sa volonté de dominer l’infodivertissement des véhicules. Cette situation, où les nouvelles technologies et la volonté des constructeurs de garder la main sur leurs voitures se heurtent, rend difficile de savoir comment les voitures connectées vont évoluer à l'avenir.

General Motors, en pivotant vers Android Auto et d'autres alternatives maison, esquisse un avenir où les constructeurs reprennent le contrôle. Ils privilégient la sécurité, la confidentialité des données et une intégration technologique qui respecte les limites de l'écosystème automobile. Cette transition pourrait redéfinir les normes de connectivité dans l'automobile, en plaçant les constructeurs et non les géants technologiques au cœur des systèmes d’infodivertissement.

