Apple CarPlay aura droit à une nouvelle interface sur quelques voitures en 2024

Apple collabore avec les constructeurs automobiles pour intégrer à l'environnement CarPlay des détails de design propres à chaque marque, et on sait enfin à quoi va ressembler cette toute nouvelle génération de CarPlay.

En 2022, Apple a annoncé que la prochaine génération de CarPlay arriverait d’ici la fin de l’année 2023, mais on sait désormais qu’il faudra plutôt patienter jusqu’à l’année prochaine. Cette nouvelle version pourra non seulement s'emparer de votre écran tactile principal, mais aussi de tous les écrans de votre véhicule.

Comme le rapporte Cool Hunting, Porsche et Aston Martin seront les premiers constructeurs automobiles à prendre en charge la nouvelle génération de CarPlay à partir de 2024.

Lire également – Apple CarPlay : la moitié des utilisateurs ne s’en sert pas et écoute la radio AM/FM

Le nouvel Apple CarPlay sera disponible dès 2024

Apple décrit CarPlay nouvelle génération comme « l'expérience iPhone ultime pour la voiture ». Grâce à la nouvelle interface, il en résulte une « expérience de conception cohésive qui représente le meilleur de votre voiture et de votre iPhone ».

Comme on peut le voir sur les images, cette version évoluée de CarPlay s'étend au-delà du système d'infodivertissement central pour inclure le bloc d'informations du conducteur et tous les autres écrans de la voiture, fournissant toutes les informations et interactions du véhicule par le biais d'un système d'interface unique qui prend également en charge la capacité de l'utilisateur à sélectionner des widgets qui apparaîtront dans des zones prédéterminées de l'écran, un peu comme la personnalisation de l'écran de verrouillage de l'iPhone aujourd'hui.

Outre la prise en charge des fonctionnalités existantes d'iOS 17, telles que les voyages SharePlay via Apple Music, le nouveau CarPlay renforce son intégration en prenant en charge le réglage de la radio, de la climatisation et d'autres fonctions similaires. Tout cela est conçu pour que vous n'ayez pas à passer d'un système d'exploitation à l'autre lorsque vous conduisez et que vous puissiez profiter d'une expérience bien plus conforme à ce que vous pouvez attendre d'une voiture de luxe.

Vous l’aurez compris, l'objectif est d'intégrer de manière transparente l'expérience iPhone dans un véhicule et de permettre aux conducteurs d'accéder à toutes leurs applications, contacts et autres détails par le biais du système d'infodivertissement de leur véhicule, tout en offrant aux conducteurs de nombreuses possibilités de personnalisation. L'entreprise technologique précise que les informations de votre voiture ne seront pas stockées sur votre téléphone et que la connexion au véhicule se fera de manière « respectueuse de la vie privée ».