Apple CarPlay : voici 8 fonctionnalités qui vont débarquer avec la nouvelle interface en 2024

En fouillant dans la dernière bêta d’iOS 17, les journalistes de MacRumors ont pu découvrir certaines de nouveautés qui arriveront avec la prochaine version d’Apple CarPlay. Certaines sont des applications entières, tandis que d’autres sont des notifications qui livreront les informations essentielles au conducteur.

À l’annonce d’iOS 17.4, Apple a attiré tous les regards sur tous les changements apportés à son système d’exploitation pour se conformer à la législation européenne. Il faut dire que la prochaine mise à jour s’annonce comme l’une des plus importantes du cycle de vie d’iOS 17, avec des nouveautés qui dépassent de loin le cadre européen. Or, la bêta permet justement d’avoir quelques informations sur la prochaine version d’Apple CarPlay.

Souvenez-vous : fin 2023, nous avions un premier aperçu de la toute nouvelle interface d’Apple CarPlay, qui devrait arriver sur nos voitures cette année. Les informations obtenues alors concernaient avant tout le design de l’OS. Mais grâce à nos confrères de MacRumors, qui ont fouillé à l’intérieur de la bêta d’iOS 17.4, nous connaissons désormais le nom de plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Voici les nouveautés de la prochaine version d’Apple CarPlay

Voici donc le nom de 8 nouveautés qui feront leur arrivée dans le prochain Apple CarPlay

Réglages automatiques : pour gérer les iPhone connectés et configurer les paramètres du véhicule.

pour gérer les iPhone connectés et configurer les paramètres du véhicule. Caméra du véhicule : pour afficher l’image de la caméra de recul du véhicule.

: pour afficher l’image de la caméra de recul du véhicule. Charge : affiche l’autonomie restant pour les véhicules électriques ainsi que l’état de la charge

affiche l’autonomie restant pour les véhicules électriques ainsi que l’état de la charge Climatisation : contrôle la température du véhicule dans CarPlay à l’aide du chauffage et de la climatisation

contrôle la température du véhicule dans CarPlay à l’aide du chauffage et de la climatisation Fermetures : alerte le conducteur lorsqu’une portière est mal fermée

alerte le conducteur lorsqu’une portière est mal fermée Médias : gère la radio et les plateformes de streaming musical

gère la radio et les plateformes de streaming musical Pression des pneus : calcule la pression des pneus et alerte en cas d’anomalie

calcule la pression des pneus et alerte en cas d’anomalie Trajets : affiche la vitesse du véhicule, la consommation de carburant, la distance parcourue lors d’un trajet…

Il n’est donc pas forcément question de lancer un lot de nouvelles applications d’un coup, plutôt d’optimiser le système pour que le conducteur ait simplement accès à toutes les informations dont il peut avoir besoin.

Source : MacRumors