Certains constructeurs automobiles tentent de ralentir la transition vers les voitures électriques

Les véhicules électriques sont souvent considérés comme l’avenir du transport, mais le passage aux VE ne fait pas l'unanimité, en particulier dans l'industrie automobile, qui a beaucoup à perdre de ce changement.

L'industrie automobile fait beaucoup de lobbying pour persuader les régulateurs d'assouplir les normes d'émissions qui les obligeraient à vendre plus de voitures électriques et moins de véhicules à moteur à combustion interne. L'administration Biden travaille sur de nouvelles règles en matière d'émissions qui couvriraient la prochaine décennie et pousseraient les constructeurs automobiles à réduire les émissions de l'ensemble de leur flotte de 56 % d'ici à 2032.

Cela signifierait que la plupart des nouveaux véhicules vendus aux États-Unis devraient être des véhicules électriques, puisque l'EPA prévoit que les véhicules électriques représenteront 60 % des ventes de nouveaux véhicules d'ici à 2030 et 67 % d'ici à 2032. Ces règles seraient beaucoup plus strictes que celles fixées par l'administration Trump, qui a assoupli les normes d'émission et donné aux constructeurs automobiles une plus grande marge de manœuvre pour vendre des véhicules à moteur à combustion interne.

L’industrie automobile n’est pas prête pour une transition complète

Cependant, l'industrie automobile n'est pas prête à embrasser la révolution des voitures électriques et tente de convaincre l'EPA d'adopter un plan moins ambitieux, appelé “Alternative 3”. Ce plan viserait toujours une réduction de 56 % des émissions d'ici à 2032, mais commencerait par une réduction plus faible de 11 % en 2027 et augmenterait progressivement jusqu'à 17 % en 2032. L'industrie automobile soutient que ce plan serait plus réaliste et réalisable, compte tenu des incertitudes et des défis liés à l'adoption des VE, tels que l'accessibilité financière, l'infrastructure de recharge et l'approvisionnement en batteries.

En ce qui concerne les normes moins ambitieuses, les responsables de Kia ont déclaré : « Pour être clair, la proposition de norme alternative 3, qui permet d'atteindre les mêmes niveaux de rigueur que les normes proposées en (année modèle) 2032, est toujours beaucoup trop optimiste ».

L'opposition de l'industrie automobile à des règles plus strictes en matière d'émissions n'est pas surprenante, car elle a de nombreux intérêts directs dans le secteur des véhicules à moteur à combustion interne. Les véhicules à moteur à combustion interne sont plus rentables et plus familiers pour les constructeurs automobiles, qui ont investi des milliards de dollars dans leur développement et leur perfectionnement au fil des ans. Les véhicules électriques, en revanche, sont plus coûteux et plus complexes à produire, et nécessitent de nouvelles compétences et technologies.