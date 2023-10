Apple CarPlay : la moitié des utilisateurs ne s’en sert pas et écoute la radio AM/FM

D'après une enquête, près de la moitié des personnes possédant Apple CarPlay dans leur voiture préfère écouter la radio AM/FM, sans se servir du système d'infodivertissement.

Vous écoutez quoi quand vous êtes en voiture ? De la musique, des podcasts, la radio ? Et vous écoutez ça comment ? Depuis votre smartphone ou un système d'infodivertissement intégré comme Android Auto ou Apple CarPlay ? Les équipes d'Edison Reasearch se sont intéressées à la question en se focalisant sur l'application de la marque à la pomme croquée. Elles ont demandé à un échantillon de personnes âgées de 13 ans et plus aux États-Unis ce qu'elles écoutent dans leur véhicule. À des fins de comparaison, un groupe possède Apple CarPlay dans sa voiture, l'autre non.

Les résultats du groupe sans CarPlay sont plus ou moins ceux qu'on imagine spontanément. Ainsi, 67 % des interrogés écoutent la radio à ondes AM/FM. 12 % passent par SirusXM, opérateur américain de radio numérique par satellite, 9 % écoutent un service de streaming audio comme Spotify ou Deezer. Les podcasts sont préférés par 4 % des gens, tandis que les 8 % restants écoutent “autre chose”. La surprise vient des réponses du groupe avec Apple CarPlay embarqué.

Les conducteurs de voitures embarquant Apple CarPlay préfèrent écouter la radio AM/FM

Malgré la présence du système d'infodivertissement, 46 % des sondés écoutent la radio AM/FM. Cela veut dire que près de la moitié ignore Apple CarPlay au profit de la réception par ondes. Cela a de quoi étonner quand on se rappelle des inconvénients associés : parasites, impossibilité de capter certaines fréquences selon là où l'on se trouve… En revanche, la présence de CarPlay double l'utilisation des plates-formes de streaming en voiture, 18 %.

La radio numérique par satellite est également plus populaire avec 19 % des personnes sur SiriusXM. La part d'auditeurs de podcasts ou “d'autre chose” ne change pas beaucoup : 7 % et 10 % respectivement. Il aurait été intéressant de connaître les motivations des sondés pour comprendre les raisons d'une telle répartition, mais l'enquête n'en fait pas mention. On peut cependant supposer que la radio “classique” n'est pas prête de disparaître au profit des captations numériques.

