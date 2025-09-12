Les nouveaux iPhone 17 sont déjà à prix réduit avec cette offre de précommande, profitez-en !

Apple a annoncé la sortie de ses nouveaux smartphones lors de la keynote de rentrée qui s’est tenue ce 9 septembre. Les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air sont maintenant disponibles en précommande. Et bonne nouvelle, Boulanger les propose déjà à prix réduit grâce à une offre à ne pas manquer !

La tant attendue keynote d’automne d’Apple s’est tenue en début de semaine, dévoilant la sortie prochaine de nouveaux smartphones. Alors qu’ils seront officiellement disponibles à partir du 19 septembre 2025, les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air sont d’ores et déjà proposés en précommande.

L’un de ces modèles vous intéresse ? Profitez de la période de précommande pour vous l’offrir. Du 12 au 14 septembre, Boulanger vous propose un bonus rachat de 100 € qui s'ajoute à la valeur de votre téléphone repris. Et ce n’est pas tout puisque vous obtenez aussi 3 mois d’AppleCare+ en cagnottage. Mais attention, il va falloir faire vite car cette offre n’est valable que pour les 1000 premières commandes ! Si l’un des nouveaux iPhone vous intéresse, ne perdez pas de temps !

Pour rappel, l'iPhone 17 avec un espace de stockage de 256 Go est normalement disponible à partir de 969 €, l'iPhone 17 Pro est affiché à 1 329 € et l'iPhone 17 Pro Max est proposé à 1 479 €. De son côté, l'iPhone Air de 256 Go est affiché à 1229 €.

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air : quelles sont les caractéristiques des nouveaux smartphones d’Apple ?

L’iPhone Air est la grosse nouveauté de cette année. Il s’agit d’un modèle extrêmement fin avec seulement 5,6 mm d’épaisseur. Son design est aussi détonnant chez Apple sa barre horizontale au dos qui héberge le capteur photo grand angle 48 MP. Il bénéficie d’un écran OLED de 6,5 pouces et de la puissante puce A19 Pro associée à 12 Go de RAM.

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max profitent aussi d’une refonte de leur design avec sur la face arrière une grande barre rectangulaire qui accueille le nouveau module photo. Celui-ci comprend trois capteurs de 48 MP : un grand angle un ultra grand-angle et un téléobjectif x8.

Sous leur capot, on retrouve la nouvelle puce Apple A19 Pro et 12 Go de mémoire vive associés à un système de refroidissement révolutionnaire par chambre à vapeur. Les écrans OLED de 6,3 pouces et 6,9 pouces bénéficient de la protection Ceramic Shield 2 et d’un traitement antireflet beaucoup plus efficace. Enfin l’autonomie est boostée sur les 2 modèles avec jusqu’à 37 heures d’utilisation pour le 17 Pro Max.

Enfin, l’iPhone 17 profite d’un écran plus grand à 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16. Il bénéficie en plus de la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 Hz de 120 Hz. Il est équipé de la puce A19 avec 8 Go de mémoire vive. L'autonomie est aussi améliorée et passe à 30 heures.

Pour les photos et vidéos, on retrouve un capteur grand angle de 48 MP capable de faire des photos en ultra grand-angle et d'un téléobjectif x2 de 12 MP. Le capteur selfie passe lui de 12 MP sur l’iPhone 16 à 18 MP.

