Apple annoncerait les AirPods 3 lors de la keynote du 18 octobre 2021, ça se confirme

Apple annoncerait finalement les AirPods 3 lors de la keynote du 18 octobre 2021. En plus des nouveaux MacBook Pro, le géant de la Silicon Valley devrait créer la surprise avec une troisième génération d'écouteurs sans fil.

Comme c'était le cas l'an dernier, la fin d'année d'Apple est ponctuée par plusieurs keynotes successives. Après la présentation des iPhone 13 et de l'Apple Watch Series 7, le géant de Cupertino vient en effet d'annoncer une nouvelle conférence le lundi 18 octobre 2021. Baptisée “Unleashed”, la keynote débutera à 19h, heure de Paris et sera retransmise en ligne.

D'après les informations apparues sur la toile, cette keynote surprise sera consacrée aux nouveaux MacBook Pro. Alimentés par une puce M1X conçue par Apple Silicon, ces ordinateurs haut de gamme se distingueraient aussi grâce à un écran mini-LED ProMotion 120 Hz, une webcam 1080p, un chargeur MagSafe et davantage de RAM par défaut.

Apple s'apprête enfin à dévoiler les AirPods 3

D'après les informations du leaker chinois, PandaIsBald, qui est très actif sur Sina Weibo, la keynote ne sera pas entièrement consacrée aux nouveaux Mac. Apple profiterait de la conférence pour lever le voile sur les AirPods 3, une troisième génération d'écouteurs sans fil. L'informateur s'est montré particulièrement fiable au cours des derniers mois. Il a notamment prédit avec exactitude la présentation des nouveaux iPad pendant la keynote de septembre. On peut donc accorder un certain crédit à ses assertions, d'autant que la production des AirPods 3 aurait débuté en septembre.

Aux dernières nouvelles, Apple a complément retravaillé le design des AirPods avec une tige bien plus courte et discrète à la manière des AirPods Pro. Le groupe américain aurait aussi réduit la taille de l'étui de recharge des accessoires. Sans surprise, les nouveaux AirPods feraient à nouveau l'impasse sur le design intra-auriculaire, qui restera l'apanage des éditions Pro.

Les AirPods Pro 2 se feraient par contre attendre pendant plusieurs mois supplémentaires. Le géant de la Silicon Valley n'annoncerait pas les écouteurs avant l'année prochaine. On vous en dit plus dès que possible sur les plans du géant à la Pomme. En attendant la keynote de lundi, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.