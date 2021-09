AirPods 3 : Apple a débuté la production, la sortie est imminente

Les AirPods 3 sont en approche. D'après des informations issues de l'industrie, Apple a d'ores et déjà débuté la production de masse de ses écouteurs sans fil. On s'attend donc à ce que la marque californienne présente la troisième génération d'AirPods lors d'une seconde keynote dans le courant de l'automne.

Les AirPods 3 n'ont pas été présentés lors de la keynote consacrée à l'iPhone 13 et à l'Apple Watch Series 7. En lieu et place des nouveaux écouteurs sans fil, Apple a levé le voile sur deux nouveaux iPad : un iPad mini 6 compatible 5G et un iPad 9.

D'après de nombreux analystes et leakers, dont l'incontournable Ming Chi Kuo, Apple aurait finalement décidé de lancer les AirPods 3 lors d'une seconde keynote automnale. Le géant californien aurait prévu plusieurs présentations en ligne, comme c'était le cas l'an dernier. Les restrictions liées à la crise sanitaire ont obligé Apple à revoir ses habitudes. Plutôt que d'inviter un parterre de journalistes pour chaque nouveau produit, Apple diffuse simplement une vidéo de présentation. Cette nouvelle approche permet à la firme de multiplier les keynotes.

Apple s'apprête à présenter les AirPods 3, ça se confirme

D'après les informations de Digitimes, Apple aurait d'ailleurs déjà débuté la production de masse de ses AirPods 3. Selon des sources issues de l'industrie, “les fournisseurs et les assembleurs de composants ont déjà lancé les expéditions d'AirPods de nouvelle génération d'Apple, mais les livraisons globales progressent lentement”. Visiblement la production de masse des écouteurs est déjà bien avancée.

Dans ce contexte, il se murmure qu'une seconde keynote serait organisée en octobre. La présentation serait consacrée aux AirPods 3 et à une nouvelle offre de Macs. Il est aussi possible qu'Apple opte pour un simple communiqué de presse pour dévoiler les écouteurs. La firme de Cupertino s'était d'ailleurs contenté d'un communiqué de presse pour annoncer les AirPods Max, les AirPods Pro ainsi que les AirPods 2.

Dans ces conditions, on serait étonné qu'Apple dévoile les nouveaux AirPods lors d'une conférence. Aux dernières nouvelles, Apple a complément revu le design des AirPods avec une tige plus courte et discrète directement inspirée des AirPods Pro. Les écouteurs opteraient à nouveau pour un design ouvert plutôt qu'intra-auriculaire. Enfin, Apple aurait rétréci la taille de l'étui de recharge sans fil. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Digitimes