Apple organise une keynote le 18 octobre 2021, les Mac M1X au menu ?

Apple vient de confirmer l'information : une nouvelle Keynote aura lieu le 18 octobre 2021. La marque à la pomme vient d'envoyer les invitations à la presse et bien entendu l'évènement sera retransmis en ligne sur YouTube. Que nous réservera cette présentation ? Les rumeurs vont bon train concernant la présence du nouveau Mac M1X, d'un Mac mini redessiné et qui sait des AirPods 3.

Après une Keynote dédiée à l'iPhone 13, à l'iPad Mini 2021 ou encore à l'Apple Watch Series 7, Apple donne à nouveau rendez-vous aux fans et à la presse ce 18 octobre 2021 pour une autre conférence. En effet, Apple a commencé à envoyer les invitations dès aujourd'hui pour sa nouvelle Keynote. Bien entendu, Apple est resté discret sur le contenu de la présentation.

Néanmoins, on s'attend forcément à ce que la société profite de ce second évènement d'automne pour dévoiler ses tout nouveaux Mac, et en particulier le Mac M1X. Les rumeurs prétendaient d'ores et déjà que le Mac M1X serait présenté en octobre 2021. L'annonce officielle de la Keynote d'Apple ne fait que confirmer ces dires. Pour rappel, ce nouveau MacBook Pro embarquerait un processeur maison M1X avec 10 cœurs (8 coeurs de haute performance et 2 cœurs économes) avec un GPU de 16 ou 32 cœurs.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Les Mac M1X et les AirPods 3 au centre de la Keynote ?

Le MacBook Pro M1X ne serait pas le seul appareil sous le feu des projecteurs. Apple pourrait profiter de cette Keynote pour dévoiler un tout nouveau Mac Mini redessiné, qui devrait lui aussi profiter du nouveau processeur d'Apple. On pense également aux nouveaux écouteurs sans fil : les AirPods 3. On les attendait durant la précédente Keynote dédiée à l'iPhone 13, mais la firme de Cupertino a visiblement préféré les garder sous le coude. On sait déjà que la production des AirPods 3 a commencé, donc tout laisse à penser qu'ils seront présentés ce 18 octobre 2021.

Néanmoins, il est tout à fait possible qu'Apple se contente d'un simple communiqué de presse pour officialiser l'existence des AirPods 3. Pour cause, la marque à la pomme a opté pour cette option à de multiples reprises, que ce soit pour les AirPods Max, pour les AirPods Pro ou encore pour les AirPods 2. Nous aurons évidemment la réponse à toutes ces questions lors de la prochaine Keynote Apple prévue donc ce 18 octobre 2021. Notez que nous n'avons pas encore d'informations sur l'heure d'ouverture de la conférence. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons davantage.