Les MacBook Pro et iMac M3 ne sont pas parfaits, voici 7 points qui nous agacent

Apple a lancé de nouveaux ordinateurs qui se veulent être bien meilleurs que la concurrence sous Windows, mais ceux-ci n’ont pas eu droit qu’à des améliorations par rapport aux générations précédentes.

Hier, Apple présentait ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi qu’un tout nouvel iMac 24 pouces. La grande nouveauté est la présence de puces M3, qui succèdent aux processeurs M3 précédents, mais on pouvait tout de même relever quelques divers autres changements mineurs.

Quelques heures après l’introduction des nouveaux appareils, certains internautes ont pu se pencher plus en détail sur les fiches techniques des trois appareils, et on fait quelques découvertes assez décevantes. Si les MacBook Pro et iMac d’Apple sont d’excellents ordinateurs, certains détails viennent assombrir le tableau.

Les puces M3 sont moins puissantes qu’on pouvait l’espérer

Cela ne vous a peut-être pas échappé, Apple n’a comparé ses puces M3 qu’aux puces M1, pourtant lancées il y a près de 3 ans. Les nouveaux processeurs utilisent une finesse de gravure en 3 nm, comme l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro. On s’attendait donc logiquement à une hausse significative des performances, mais il n’en est finalement rien.

Si l’on examine les données communiquées par Apple, on se rend compte que les gains de performances sont assez discrets par rapport aux puces M2 précédentes. Apple indiquait notamment que la puce M2 Pro était environ 16% plus puissante que la puce M1 Pro, et le nouveau M3 Pro n’est, lui, « que » 20% plus puissant que le M1 Pro.

En cause, la suppression de 2 cœurs « Performance » au profit de 2 cœurs « Efficaces ». Apple a donc préféré privilégier une consommation réduite plutôt qu’améliorer les performances de ses ordinateurs. Si vous possédez déjà un ordinateur avec une puce M2, vous ne devriez donc pas constater une énorme différence de performances.

Apple a bridé certains aspects de ses puces M3

Avec ses puces M3, Apple a vraisemblablement fait quelques concessions sur certains aspects de leur fiche technique. Si l'on se réfère aux spécifications matérielles partagées par Apple, le processeur M3 Pro offre une bande passante mémoire de 150 Go/s, contre 200 Go/s pour les modèles M1 Pro et M2 Pro. Quant au M3 Max, Apple indique qu'il est capable d'atteindre “jusqu'à 400 Go/s”.

Cette formulation s'explique par le fait que le modèle réduit M3 Max, moins onéreux, doté d'un CPU à 14 cœurs et d'un GPU à 30 cœurs, ne dispose que de 300 Go/s de bande passante mémoire, alors que tous les modèles M1 Max et M2 Max précédents offraient bien une bande passante de 400 Go/s.

Seulement 8 Go de mémoire unifiée dans la configuration de base

On aurait également pu s’attendre à une augmentation de la mémoire unifiée dans la configuration de base, mais il n’en est rien. Apple a décidé de conserver seulement 8 Go, et il faut donc accroître le montant de la facture si vous souhaitez davantage de mémoire.

8 Go de mémoire, c’est ce dont dispose déjà l’iPhone 15 Pro, et vous vous en doutez, vous aurez généralement besoin de plus de mémoire vive sur votre ordinateur que sur votre smartphone. Ces dernières années, plusieurs utilisateurs se sont plaints de ralentissements sur les configurations avec seulement 8 Go de mémoire, notamment sur le dernier système d’exploitation macOS Sonoma. Si vous utilisez des applications « lourdes », 8 Go pourraient donc ne plus être suffisants. Les configurations avec les puces M3 Pro, elles, débutent à 18 Go de mémoire unifiée, soit plus du double, mais il faut débourser 500 euros supplémentaires.

Le MacBook Pro de 13 pouces disparaît du catalogue, la Touch Bar aussi

En équipant son MacBook Pro de 14 pouces avec une puce M3 dans sa configuration de base, Apple a pu réduire le tarif de son ordinateur, mais cela a entraîné la disparition de l’ancien modèle 13 pouces.

Ce dernier était proposé à partir de 1549 euros, et constituait alors une option intéressante pour ceux qui ne voulaient pas d’un MacBook Air, mais qui ne pouvaient pas s’offrir le MacBook Pro de 14 pouces. Il faut désormais débourser pas moins de 1999 euros pour le MacBook Pro le moins cher, ou opter pour les MacBook Air M2 13 et 15 pouces à 1599 euros ou 1829 euros, respectivement.

D’ailleurs, l’abandon du MacBook Pro de 13 pouces marque la fin de la Touch Bar dans le catalogue d’Apple, puisqu’il était le dernier modèle à y avoir droit. Celle-ci constituait un élément assez distinctif des MacBook. Cependant, souvent jugée peu utile, elle n’était pas très appréciée de tous les utilisateurs.

Les prix toujours élevés des SSD

Apple a toujours facturé à prix d’or les augmentations de stockage SSD sur ses ordinateurs, et les nouveaux ordinateurs M3 n’y échappent pas. Il faudra débourser 230 euros supplémentaires pour passer de 512 Go de stockage à 1 To, et jusqu’à 2 530 euros si vous voulez équiper votre ordinateur de 8 To de stockage.

Pourtant, comme nous le rappelons régulièrement dans d’autres articles, les tarifs des SSD ont largement chuté ses dernières années, ce qui a même eu pour conséquence d’accélérer la disparition des disques durs du marché. Aujourd’hui, les meilleures références de SSD M.2 sont commercialisées à moins de 100 euros, tandis qu’on peut trouver d’excellents SSD de 8 To à environ de 1000 euros.

Pas de changement de design sur l’iMac

2 ans après la sortie du nouvel iMac redessiné d’Apple, on aurait pu espérer quelques changements de design, mais Apple s’est finalement contenté de ne modifier que la puce de l’ordinateur. L’apparence de l’iMac 24 pouces a souvent été critiquée en raison des bordures assez épaisses tout autour de l’écran.

Apple s’est efforcé de réduire les bordures sur ses iPhone 15 Pro et de ses MacBook Pro (grâce à l’encoche), mais n’a pas mené le même combat sur son ordinateur tout-en-un.

Des accessoires sans port USB-C pour l’iMac

L’Union européenne a définitivement imposé l’utilisation de l’USB-C en tant que norme de recharge universelle, mais cette nouvelle loi n’entrera pas en vigueur avant l’année prochaine. Apple avait choisi de prendre de l’avance en modifiant les connectiques de ses Mac, ses iPad et plus récemment de ses iPhone 15. Néanmoins, l’entreprise n’a pas renouvelé les accessoires de l’iMac, dont notamment la Magic Mouse, le Magic Trackpad ou encore le Magic Keyboard.

L’iMac M3 est toujours livré avec un câble Lightning pour recharger les accessoires, alors qu’Apple est déjà en train d’entamer la transition sur d’autres appareils tels que les AirPods, avec notamment ses écouteurs Pro 2. On aurait donc aimé n’avoir besoin que d’un seul câble pour recharger tous les appareils du catalogue du géant américain.