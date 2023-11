MacBook Pro et iMac : de premiers benchmarks dévoilent les performances des nouvelles puces M3

Les premiers résultats des tests de performance des nouvelles puces M3 d’Apple ont été repérés, nous donnant un aperçu de ce que l'on peut attendre des performances des MacBook Pro et iMac de nouvelle génération.

Il y a quelques jours, Apple dévoilait de nouveaux ordinateurs MacBook Pro et iMac, équipés de puces M3, M3 Pro et M3 Max de nouvelle génération. Apple avait communiqué quelques chiffres au sujet des performances des appareils, mais nous attendions avec impatience les tests indépendants pour voir si ceux-ci se confirmaient.

Plusieurs benchmarks sur Geekbench 6 viennent de dévoiler ce que nous pouvons attendre de la puissance des trois nouvelles puces, et certains des résultats sont assez étonnants, notamment ceux du M3 Ultra. Voici ce qu’on peut retenir.

La puce M3 Max est plus puissante que l’ancienne M2 Ultra

Le score multicœur le plus élevé du M3 Max, équipé d'un processeur à 16 cœurs, atteint actuellement les 21 890 points, ce qui est tout simplement impressionnant. Ce score le place au-dessus de la puce M2 Ultra, qui atteint une moyenne de 21 182 dans la tour Mac Pro et de 21 316 dans le Mac Studio, selon les données de Geekbench. Moins d’un an après la sortie de ces deux bêtes de compétitions, ceux-ci ne sont déjà plus les ordinateurs les plus puissants d’Apple, ce qui est donc une assez mauvaise nouvelle pour les récents propriétaires.

La puce M3 Max du nouveau MacBook Pro 16 pouces surpasse donc largement la puce M2 Max qui équipait le MacBook Pro 16 pouces de la génération précédente. La puce M3 Max offre un gain de performance d'environ 45 %, ce qui correspond bien à l'affirmation d'Apple selon laquelle elle est jusqu'à 50 % plus rapide que son prédécesseur.

La puce M3 d’Apple est toujours plus puissante, mais pas assez pour inquiéter les PC Windows

Geekbench dévoile également que les puces tournent à une fréquence maximale de 4,05 GHz, une augmentation significative par rapport aux 3,49 GHz de la série M2. Les M3 et M3 Max d'Apple offrent des performances Geekbench 6 à un seul thread comparables à celles du Ryzen 9 7950X d'AMD (qui fonctionne jusqu'à 5,70 GHz) et du Core i9-14900K d'Intel (qui fonctionne jusqu'à 6,0 GHz), ce qui est une véritable prouesse.

En effet, la puce M3 serait parvenue à atteindre 3076 points sur un cœur, et 11 863 points sur tous les cœurs. Cela la place donc juste en dessous de l’ancienne puce M1 Max, qui obtient, elle, un score moyen de 12 185 points dans le même test. Il s’agit donc d’une bonne amélioration, mais elle est loin d’être beaucoup plus performante que l’ancienne puce M2.

D’ailleurs, si vous pensiez que les processeurs d’Apple sont de loin les meilleurs du marché, ce n’est plus le cas sur tous les segments. La puce M3 aura du mal à rivaliser avec les prochains PC sous Windows équipés de la nouvelle puce Snapdragon X Elite. Celle-ci offre pas moins de 12 cœurs, et peut atteindre des scores d’environ 3200 point sur un cœur sur Geekbench, et entre 14 000 et 15 000 points sur tous les cœurs selon la configuration.

De plus, la puce M3 ne peut battre ni le Ryzen 7 7700 d'AMD ni le Core i5-14600K d'Intel, mais ceux-ci consomment tous deux beaucoup plus d'énergie. Les PC Windows promettent donc d’être encore plus rapides que ceux d’Apple équipés d’une puce M3, mais ne parviennent toujours pas à inquiéter les puces M3 Pro et M3 Max.

Pour rappel, les nouveaux modèles MacBook Pro sont désormais disponibles sur le site officiel d’Apple, et la plupart des configurations commenceront à être livrées aux clients et lancées en magasin le mardi 7 novembre. Les configurations M3 Max seront disponibles plus tard en novembre.