Apple AirPods 2 : les écouteurs sans fil sont à 99 € avec ce code promo

Les AirPods 2 sont de retour en promotion ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, les écouteurs sans fil de la marque Apple sont à moins de 100 euros chez Cdiscount, ou plus précisément à 99 euros grâce à l'application d'un code promo.

La deuxième génération des AirPods est à l'honneur sur le site Cdiscount. Actuellement, le site e-commerce français propose une réduction de 50 euros sur l'achat des écouteurs sans fil de la marque Apple.

En effet, les Apple AirPods 2 sont vendus à 99 euros au lieu de 149 euros ; soit une remise de 50 euros grâce à la saisie du coupon AIRPODS50 au cours de l'étape du panier. Pour information, l'offre est réservée aux membres CDAV du site Cdiscount et la livraison du produit est gratuite à domicile. Pour rappel, le service CDAV est un abonnement annuel de 29 euros qui peut être testé gratuitement pendant une durée de 6 jours.

Les AirPods 2 sont des écouteurs qui sont considérés comme une alternative aux AirPods Pro ou aux AirPods 3. Les accessoires disposent d'une autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en conversation. L'autonomie peut atteindre une journée complète par l'intermédiaire du boîtier de charge filaire fourni. Les Apple AirPods 2 compatibles avec l'assistant intelligent Siri disposent de la technologie Bluetooth et de la puce H1. Enfin, ils mesurent 16,5 x 18 x 40,5 mm et affichent un poids léger de 4 grammes chacun.