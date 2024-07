Apple AirPods 2 : les fameux écouteurs sans fil sont à 94 € pour le Prime Day

Les AirPods 2 sont en promotion à l'occasion du Prime Day. Chez Amazon, les fameux écouteurs sans fil Apple sont au prix exact de 94 euros au lieu de 149 euros. Cela correspond au tarif le plus bas constaté jusqu'à présent.

L'édition 2024 du Prime Day a commencé officiellement ce mardi 16 juillet. Pour l'événement commercial d'Amazon, le célèbre site e-commerce propose les AirPods 2 à prix réduit. Affichée au tarif conseillé de 149 euros, la paire d'écouteurs sans fil Apple passe à 94 euros pour les membres Prime. À titre d'information, la remise de 37 % est effectuée automatiquement. Aussi, il s'agit d'un produit neuf, vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Commercialisés par Apple il y a cinq ans, les AirPods 2 sont des écouteurs qui disposent d'une autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en conversation. L'autonomie peut atteindre une journée complète par l'intermédiaire du boîtier de charge filaire fourni. Compatibles avec l'assistant intelligent Siri, les Apple AirPods 2 embarquent la technologie sans fil Bluetooth et de la puce H1. Pour terminer, il faut savoir que les écouteurs de la firme de Cupertino affichent des dimensions de 16,5 x 18 x 40,5 mm et un poids léger de 4 grammes chacun.