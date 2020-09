App Store : Apple autorise le cloud gaming mais les conditions scandalisent Microsoft

xCloud, inclus dans le Game Pass, est le service de jeu en streaming de Microsoft. Disponible sur Android, il pourrait également arriver sur iOS. Cependant, il devra accepter les règles draconiennes d’Apple, qui se montrent beaucoup, beaucoup trop contraignantes pour le système de la firme de Redmond.

Apple en ferait-elle trop ? La firme de Cupertino a mis à jour ses conditions d’utilisation en ce qui concerne le jeu vidéo en streaming. Un changement majeur, pour notamment préparer l’arrivée de xCloud. Néanmoins, ces nouvelles règles se montrent très strictes, voire impossibles à appliquer pour Microsoft, et Apple le sait.

Le xCloud est le service de jeu en streaming de Microsoft. Inclus dans le Game Pass, ce système permet de jouer à tous les jeux Xbox en passant par des serveurs externes. Cela signifie qu’il est possible de lancer Gears 5 ou Sea of Thieves en passant par son smartphone Android… mais pas iOS. Apple ne se refuse pas d’accueillir ce genre de service sur sa plate-forme, mais les conditions d’utilisations, tout juste mises à jour, se montrent beaucoup trop contraignantes pour des services comme xCloud, Stadia ou encore GeForce Now.

En effet, Apple souhaite que les dits-services respectent les règles, ce qui est normal, mais aussi tous les jeux. Cela signifie que les achats in app devront respecter la taxe de 30% imposée par la firme à la pomme. Prenons un exemple concret : vous jouez à Sea of Thieves via xCloud sur votre iPad et vous décidez de dépenser 10 euros en monnaie du jeu. 3 euros devront donc aller dans la poche d’Apple, ce qui n’est pas le cas sur les autres plates-formes.

Plus encore, tous les jeux présents sur ces services devront respecter les conditions d’Apple, cela signifie qu’ils devront avoir leur fiche produit sur l’App Store. Ils devront donc être considérés comme des produits individuels, et pas seulement inclus dans une offre. Une condition qui obligerait Microsoft à revoir complètement son service. C’est comme si Netflix était obligé de créer une page pour chaque série ou film présent sur sa plate-forme, ou que Spotify devait faire de même pour chaque album…

Microsoft réagit face à la sévérité d’Apple

Ces conditions sont bien évidemment trop draconiennes pour permettre à Microsoft et autres d’inclure leur service de jeu en streaming sur iOS. La firme de Redmond a d’ailleurs réagi à ces nouvelles conditions dans les colonnes de The Verge. Pour la société, les décisions d’Apple ne provoqueraient qu’une « mauvaise expérience pour les utilisateurs » :

« Les joueurs veulent lancer leurs jeux directement via le catalogue en ayant qu’une application, comme ils le font avec les musiques ou les films, et ne veulent pas être forcés de télécharger plus de 100 applications pour y jouer de manière individuelle sur le Cloud. Nous avons comme engagement de mettre les joueurs au centre de tout ce que nous faisons, et leur proposer une bonne expérience est le cœur de notre mission. »

Cependant, Microsoft n’a pas annoncé officiellement qu’il abandonnait l’idée de sortir xCloud sur iOS, quitte à revoir son fonctionnement. Cependant, la chose semble être mal partie. Apple et sa commission de 30% sur toutes les transactions sont actuellement au centre des débats avec l’affaire Fortnite. Pour rappel, Epic Games avait voulu contourner cette règle et son jeu a rapidement été banni pour cela. Epic a attaqué Apple en justice et la bataille judiciaire est actuellement en cours.

Avec ces nouvelles règles, Apple trace tout de suite la ligne rouge pour les services de streaming qui vont se multiplier afin de ne pas reproduire le cas Fortnite : il faudra respecter les règles strictes ou faire une croix sur iOS.

