Apex Legends : la Switch accueillera bientôt le battle royale d’EA

Apex Legends sera bientôt jouable sur Switch ! Le Battle Royale d’EA va en effet arriver sur la petite console de Nintendo et permettra également le cross play entre les différentes plateformes. Le jeu suit ainsi les traces de Fortnite, le roi du segment.

Il sera bientôt possible de jouer à Apex Legends partout ! Dans les transports, dans son lit, chez sa mamie à la campagne et même… aux toilettes. Le Battle Royale ultrapopulaire d’EA va en effet se décliner sur la Nintendo Switch, et ce avant la fin de l’année. L’éditeur l’a annoncé lors de sa conférence virtuelle EA Live

Pas d’image du jeu sur la console pour le moment, mais on imagine que quelques concessions graphiques devront être faites. EA enfonce le clou en précisant que le jeu serait également disponible sur Steam très bientôt.

Sur PC, Apex n’était en effet présent que sur Origins, le lanceur du studio. Cependant, il semble de plus en plus l’abandonner au profit du lanceur de Valve. Longtemps rivaux, les deux studios unissent aujourd’hui leurs forces pour contrer le petit nouveau aux dents longues : Epic Games et son Epic Games Store.

Du cross-play en pagaille

EA a aussi profité de sa conférence pour annoncer que son Battle Royale allait devenir cross-platform. Cela signifie qu’un joueur PC pourra croiser la route d’un joueur PS4 pour tuer un possesseur de Xbox sous les yeux d’un utilisateur de Switch. Une stratégie qui rappelle celle d’un certain Fortnite, qui avait pris la même décision il y a quelques mois, ce qui lui a plutôt bien réussi. Le jeu continue bien entendu d’être mis régulièrement à jour et EA a présenté une bande-annonce résumant les nouveautés à venir.

EA a longtemps boudé la Nintendo Switch, mais ce temps semble révolu. En effet, l’éditeur va maintenant miser sur la petite console, en sortant pas moins de sept jeux sur la plate-forme dans les douze prochains mois. Le premier d’entre eux est Burnout Paradise Remastered, qui sort sur Switch… aujourd’hui !