Mario Kart Tour se dote enfin d’un mode paysage

Le jeu mobile Mario Kart Tour accueille aujourd’hui une nouvelle mise à jour d’ampleur. Il est en effet désormais possible de jouer en mode paysage, donc avec son smartphone tenu à l’horizontal. Une nouvelle option demandée par les joueurs depuis la sortie du jeu.

Mario Kart Tour est la déclinaison mobile du célèbre jeu de course de Nintendo. Le titre accueille aujourd’hui une mise à jour majeure. En effet, il est désormais possible de jouer en mode paysage. Ceux qui connaissent le soft savent qu’il ne fonctionne actuellement qu’en mode portrait. Nintendo a toujours misé sur ce format dans ses jeux mobiles pour jouer à une main. Mais difficile de tenir cette ligne de conduite sur un jeu de course.

Il est donc désormais possible de switcher entre les deux modes. Vous avez le choix de jouer comme depuis la sortie du titre en vertical ou en horizontal. C’est à vous de voir. Une option bienvenue qui devrait faciliter la vie de ceux qui ne se sont pas habitués à cet aspect vertical. Pour en profiter, il suffit de mettre à jour le jeu si celui-ci ne s’est pas fait automatiquement.

Mario Kart Tour, le chant du cygne de Nintendo ?

Mario Kart Tour est sorti en 2019 sur iOS et Android et même s’il a connu un joli succès en se plaçant au top des téléchargements pendant plusieurs jours, cela reste un semi-échec pour Nintendo. La firme de Kyoto, qui s’est lancée pleinement dans le mobile en 2017, n’arrive en effet pas à s’installer solidement sur le marché.

Il y a eu de petits succès, comme Super Mario Run, mais également des échecs, comme Animal Crossing Mobile ou Dr. Mario. Avec le succès aussi colossal qu’inattendu de la Switch depuis trois ans, Nintendo aurait décidé de se concentrer sur sa console, délaissant petit à petit la plate-forme mobile. Néanmoins, on constate aujourd’hui que les titres phares de l’éditeur ne sont pas totalement oubliés.

Mario Kart Tour connait encore une mise à jour majeure après l’arrivée du multi-joueurs en mars dernier, qui avait relancé l’intérêt du jeu. Pour le moment, on ne sait pas si une autre grosse amélioration est prévue à l’avenir.