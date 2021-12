AnTuTu dévoile la liste des smartphones Android les plus puissants de novembre 2021

AnTuTu vient de mettre en ligne les deux classements consacrés aux smartphones Android les plus puissants de novembre 2021. Sur le haut de gamme, le Black Shark 4S Pro parvient à garder la tête du top. Côté milieu de gamme, on trouve un smartphone conçu par Vivo en tête de liste.

Ce 2 décembre, AnTuTu, la célèbre application de benchmarking chinoise, a publié les classements des smartphones Android les plus puissants du marché en Chine. La plateforme chinoise dévoile tous les mois deux classements : un top pour les appareils orientés premium et une sélection de terminaux milieu de gamme.

En tête du classement réservée aux flagships, on trouve le Xiaomi Black Shark 4S Pro, un smartphone gaming alimenté par le SoC Snapdragon 888+. Epaulé par 16 Go de mémoire vive, le chipset est parvenu à hisser le smartphone à la première place pendant deux mois consécutifs. En seconde place, on retrouve le Nubia Red Magic 6S Pro. Le terminal a longuement occupé la première place du classement avant de céder sa place.

Le SoC Snapdragon 8 Gen 1 s'apprête à bouleverser le classement AnTuTu

Notez que le classement de novembre 2021 ne diffère pas beaucoup du top AnTuTu du mois d'octobre 2021. Les 5 places suivantes sont occupées par les mêmes appareils que le mois dernier, à savoir le Vivo iQOO 8 Pro, le Xiaomi Black Shark 4 Pro standard, le vivo X70 Pro+, Asus Rog Phone 5s, et le Vivo iQOO 8. On remarquera l'omniprésence habituelle du SoC Snadpragon 888+. Les smartphones qui se contentent d'un Snapdragon 888 standard, comme le Realme GT, occupent la fin du classement.

Passons ensuite au classement des téléphones milieu de gamme. En novembre, le top est dominé par le Vivo iQOO Z5 et le Oppo K9s. Le Xiaomi Mi 11 Lite, ancien numéro 1 du classement, est relégué à la troisième marche du podium. Le top est largement occupé par des appareils avec un SoC Snapdragon 778G, un chipset milieu de gamme.

Sur le même thème : AnTuTu bannit le Realme GT pour avoir triché dans les benchmarks

Pour mémoire, le classement des smartphones haut de gamme sera bientôt bouleversé par l'arrivée des premiers téléphones avec Snapdragon 8 Gen 1. Comme prévu, c'est le Xiaomi 12 qui aura le droit en priorité à ce nouveau chipset Qualcomm. On s'attend à ce que le flagship chinois fasse une apparition dans le top AnTuTu dès décembre. Que pensez-vous des top publiés par AnTuTu pour le mois de novembre 2021 ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.