Qualcomm pourrait abandonner ses propres smartphones pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que Microsoft

Qualcomm serait actuellement en train de remettre en question ses projets de fabrication de ses propres smartphones. D’après Don McGuire, directeur du marketing chez Qualcomm, son premier appareil, le « Smartphone for Snapdragon Insiders », pourrait bien être le dernier.

Dans une interview accordée à TechRadar, Don McGuire, directeur du marketing chez Qualcomm, a clarifié que malgré l’arrivée de son premier smartphone plus tôt cette année, le « Smartphone for Snapdragon Insiders », Qualcomm n’a jamais eu l’intention de se lancer dans le secteur de la téléphonie. Selon lui, l’entreprise ne souhaiterait pas reproduire les mêmes erreurs que Microsoft, qui peine à se faire une place sur ce marché si concurrentiel. « Notre intention n'a jamais été de nous lancer dans le secteur de la téléphonie et de faire concurrence à nos clients. Nous ne sommes pas Microsoft », précise McGuire.

Qualcomm avait dévoilé en juillet dernier le « Smartphone for Snapdragon Insiders », un smartphone réalisé en partenariat avec ASUS qui regroupait toutes les dernières technologies, à l’exception du processeur, puisque l’appareil utilisait un Snapdragon 888 plutôt qu’un Snapdragon 888+.

Qualcomm n’a jamais eu pour objectif de vendre beaucoup de smartphones

D’après le responsable de Qualcomm, son Smartphone for Snapdragon Insiders était davantage destiné à tester ses technologies que de concurrencer d’autres fabricants. En effet, le smartphone a été vendu à un prix prohibitif de 1299 euros, et n’est vraisemblablement pas parvenu à convaincre beaucoup de clients « Il s'agissait moins de voir si nous pouvions vendre un téléphone de marque Snapdragon que de tester l'affinité pour la marque et d'obtenir des retours sur certaines fonctionnalités et expériences ».

Selon lui, le but était de récolter des retours constructifs de ses Insiders pour évaluer le potentiel de ses technologies. Pour l’instant, plutôt que de dévoiler une nouvelle génération de Smartphone for Snapdragon Insiders en 2022, Qualcomm réfléchit à vendre ses technologies à davantage de fabricants pour créer des versions « Snapdragon Edition » de différents appareils. « Une fois que nous aurons reçu tous les commentaires, nous nous assiérons – probablement au cours du premier trimestre de l'année prochaine – et nous dirons, voici ce que nous avons appris et où nous voulons aller ensuite », a ajouté Don McGuire.

Les fabricants sont généralement peu nombreux à utiliser certaines technologies de Qualcomm, telles que les capteurs d’empreintes ultra soniques. En effet, en 2021, seuls certains smartphones haut de gamme tels que le Galaxy S21 Ultra ont opté pour le capteur de nouvelle génération de Qualcomm. Il n’est donc pas impossible que votre prochain smartphone Android utilise davantage de technologies de Qualcomm.

Source : TechRadar