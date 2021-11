AnTuTu présente le top des smartphones Android les plus puissants d’octobre 2021

AnTuTu vient de mettre en ligne le classement des smartphones Android les plus puissants d'octobre 2021. Sur le haut de gamme, c'est le Black Shark 4S Pro de Xiaomi qui s'impose en leader, détrônant le Red Magic 6S Pro. Côté milieu de gamme, le trône est occupé par l'iQOO Z5, qui devance le Mi 11 Lite.

Réglé comme une horloge, l'application de benchmarking chinoise AnTuTu a publié sur son site web les classements des smartphones Android les plus véloces du marché en Chine. En octobre, le classement des téléphones orientés haut de gamme a été dominé par le Black Shark 4S Pro.

Conçu par Black Shark, une filiale de Xiaomi, le smartphone gaming est alimenté par une puce Snapdragon 888+ couplée à 16 Go de RAM. Il s'agit d'une version légèrement améliorée du Black Shark 4 Pro, qui occupe la quatrième place du classement après plusieurs mois en tête de liste. Sur cette nouvelle édition, Xiaomi s'est globalement contenté de changer le chipset et d'ajouter plus de mémoire vive. Le Black Shark 4 Pro se contente en effet d'un SoC Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM.

Lire aussi : Une faille critique dans les Snapdragon touche 40% des smartphones Android dans le monde

Le Mi 11 Lite perd la première place du classement AnuTuTu

En seconde position, on trouve le Nubia Red Magic 6S Pro avec Snapdragon 888+, l'ancien leader du classement haut de gamme, suivi de l'iQOO 8 Pro de Vivo. On remarquera la disparition du Xiaomi Mix 4 et du Realme GT de la sélection des téléphones haut de gamme. Notez aussi que le Find X3 Pro fait son grand retour dans le top 10, à la dernière place pour le moment.

Sur le milieu de gamme, le top 10 est dominé par l'iQOO Z5 de Vivo. Le smartphone est propulsé par un SoC Snapdragon 778G couplé à 12 Go de RAM. Le Mi 11 Lite de Xiaomi, qui occupe la première place depuis plusieurs mois, est relégué à la seconde marche du podium. Il est talonné par un autre téléphone de la marque chinoise, le Xiaomi Civi.

Que pensez-vous des classements du mois d'octobre 2021 ? Utilisez-vous un des smartphones Android présents dans le top dévoilé par AnTuTu ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.