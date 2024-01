Android : les smartphones milieu de gamme pourraient devenir surpuissants en 2024

Grâce à une évolution attendue pour 2024, les futurs processeurs Snapdragon 7 pourraient bien faire des smartphones Android milieu de gamme des modèles très puissants, au niveau des flagship de 2023.



Certains ne jurent que par les smartphones Android haut de gamme. Pour être sûr d'avoir l'appareil le plus puissant du moment, profiter de capteurs photos perfectionnés, ou pour toute autre raison. Les regards de ces personnes se tournent alors vers le Pixel 8 Pro, voire les futurs Galaxy S24, pour ne citer qu'eux. Et dans le même temps, certains trouvent qu'un modèle milieu de gamme est largement suffisant pour leurs besoins. Moins onéreux, ces mobiles sont loin d'être dénués d'intérêt.

D'autant que fatalement, ils profitent des avancées effectuées sur leur grands frères et deviennent de plus en plus puissants avec le temps. On le voit notamment avec les processeurs, chaque nouvelle itération se basant sur la génération précédente. C'est le cas des fameux Snapdragon de Qualcomm. Si la série 8 est destinée aux haut de gamme, la série 7 équipe les modèles d'en-dessous, comme le très bon Poco F5. En 2024, le gain de puissance devrait être particulièrement spectaculaire.

Les prochains processeurs Snapdragon pourrait rendre les mobiles milieu de gamme très puissants

Selon le leaker Digital Chat Station, les futurs Snapdragon 7 seront très performants. Sur le réseau social chinois Weibo, il a posté le message suivant : “[la puce] SM7675 a deux versions avec des échelles de fréquence différentes. Cette génération de Snapdragon 7+ sera une énorme amélioration. La génération précédente suivait l'architecture N-1 du Snapdragon 8+ [de 2022, ndlr], et cette génération adopte directement l'architecture phare du Snapdragon 8G3. Cette année, il s'agira peut-être de la puce Snapdragon 7 la plus puissante de l'histoire !​​​”.

Autrement dit, les processeurs qui porteront sûrement le nom de Snapdragon 7 Gen 3 seront basés sur l'architecture du Snapdragon 8 Gen 3, le plus puissant de chez Qualcomm à ce jour. Quand on connaît ses performances, on peut facilement imaginer le gain que cela apporterait dans un smartphone milieu de gamme. Il faudra cependant attendre les premiers modèles pour se faire une idée précise. Le Snapdragon 7 Gen 2 de 2023 présentait une vitesse moindre que son inspiration, le 8 Gen 1. Il limitait également d'autres composants comme la puce graphique ou le modem. Espérons que la nouvelle génération corrige ces défauts.