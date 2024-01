Android : l’enregistreur d’écran pourrait bientôt recevoir une fonction absente sur les iPhone

Bonne nouvelle, il semblerait que la fonctionnalité d’enregistrement d’écran d’Android soit sur le point d'être encore plus performante, notamment grâce à l’ajout d’une nouvelle option qui devrait s’avérer bien pratique.

Le débat entre Android et Apple n'en finit pas, et l'un des sujets qui suscite souvent de vives discussions est la fonction d'enregistrement d'écran. Bien que les deux plateformes proposent des enregistreurs d'écran intégrés, certains utilisateurs affirment qu'Android a une longueur d'avance sur iOS dans ce domaine.

Apple pourrait encore prendre du retard, puisque selon un rapport de XDA Developers, Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d'enregistrer uniquement des applications spécifiques, au lieu de l'écran entier. Il s’agit d’une fonctionnalité absente chez Apple.

L’enregistrement d’écran va devenir encore plus intelligent

La fonction, qui est actuellement cachée dans les options développeur d'Android 14, permettrait aux utilisateurs de choisir les applications qu'ils souhaitent enregistrer et celles qu'ils veulent exclure. Cela pourrait être très utile, notamment pour des raisons de confidentialité.

Par exemple, si vous souhaitez enregistrer une vidéo de jeu, vous pouvez sélectionner uniquement l'application de jeu et éviter d'enregistrer vos notifications, vos messages ou d'autres informations sensibles. Ou encore, si vous souhaitez enregistrer un tutoriel, vous pouvez sélectionner uniquement l'application dont vous faites la démonstration et éviter de tomber sur une application que vous ne vouliez pas ouvrir.

Alors qu’elle peut sembler assez simple, cette fonction n'est pas disponible sur les iPhone, ceux-ci ne pouvant enregistrer que l'intégralité de l'écran, quelle que soit l'application utilisée. Cela signifie que vous devez soit supprimer les parties que vous ne souhaitez pas montrer, soit activer le mode “ne pas déranger” pour éviter toute interruption. L’enregistreur d’écran n’est d’ailleurs pas non plus présent sur Android depuis très longtemps, puisqu’il est apparu sur Android 11 en 2020. Avant cela, les utilisateurs d'Android devaient recourir à des applications tierces, telles que XRecorder ou AZ Recorder, pour capturer leur écran.

Cette nouvelle option pour l’enregistreur d’écran est encore en cours de développement et on ne sait pas quand elle sera mise à la disposition du public. Cependant, il est probable qu'elle fasse partie de la mise à jour Android 15, qui devrait être déployée plus tard dans l'année.