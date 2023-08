Android : comment empêcher votre smartphone de vous écouter

Si vous n'utilisez pas Google Assistant, ou si vous ne voulez plus que votre smartphone enregistre ce que vous dites, il y a un moyen simple de le désactiver. On vous explique comment faire.

Vous savez sûrement que par défaut, les smartphones Android sont livrés avec leur assistant personnel intelligent. Samsung a Bixby, Apple a Siri, et Google à Google Assistant. C'est ce dernier qui est disponible par défaut et qui s'active avec en disant “Hey Google”. S'il devient de plus en plus perfectionné, notamment avec l'arrivée supposée de Bard, l'IA conversationnelle de la firme de Moutain View, tout le monde ne souhaite pas s'en servir.

L'assistant est pourtant activé de base et enregistre ce que vous pouvez dire devant votre smartphone, même sans action de votre part. Autrement dit : le micro “écoute” en permanence juste au cas où vous prononceriez une phrase d'activation. Même si le tout est sécurisé et que rien n'est censé fuiter en théorie, autant ne pas prendre de risque et désactiver Google Assistant.

Comment empêcher votre mobile Android de vous écouter en désactivant Google Assistant

La manipulation est simple. Notez qu'elle a été réalisée sur Android 12. Il est donc possible que la démarche diffère très légèrement selon votre version du système :

Ouvrez l'application Paramètres. Allez dans Google. Appuyez sur Paramètres des applis Google. Choisissez Recherche, Assistant et Voix. En bas, touchez Voix. Sélectionnez Voice Match. Désactivez Hey Google à l'aide du bouton.

Faire ceci ne désactive que l'écoute de Google Assistant. D'autres applications présentes sur votre smartphone peuvent encore avoir l'autorisation d'utiliser le microphone parce qu'elles en ont besoin pour fonctionner. Vous pouvez cependant limiter l'écoute application par application en vous rendant dans :

Paramètres. Applications. Afficher les XX applications (toutes celles de vote appareil). Touchez en une qui a un accès au micro. Ouvrez les Autorisations puis Microphone. Cochez Autoriser seulement si l'appli est l'appli est en cours d'utilisation.

De cette manière, vous n'empêchez pas vos applications de fonctionner, mais elles n'écouteront plus en permanence. Pour vous facilitez la tâche, utilisez l'option Afficher toutes les applications disposant de cette autorisation, comme sur la capture ci-dessous.