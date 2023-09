Android : l’antivirus Google Play Protect analyse désormais les applications en temps réel

Google Play Protect, équivalent d'un antivirus sur Android, modifie son fonctionnement et propose maintenant un scan automatique en temps réel des applications que vous téléchargez en dehors du Play Store.



Peut-être que vous ne l'aviez jamais remarqué, mais votre smartphone Android possède par défaut une application de détection des malwares. Elle s'appelle Google Play Protect, lancée en 2017 pour protéger votre appareil. Malgré des débuts difficiles et certaines études montrant que Google Play Protect laissait passer beaucoup de logiciels espions, on apprend en 2019 qu'elle analyse chaque jour 50 milliards d'applications du Play Store.

Largement améliorée depuis, l'appli reçoit une mise à jour bienvenue dans la version 37.5 du Play Store, auquel elle est intégrée. Google Play Protect va désormais analyser en temps réel les applications installées en dehors du Play Store. En temps réel signifiant au moment de leur installation. Jusqu'à présent, ce scan n'était possible qu'en le déclenchant manuellement depuis son smartphone.

Une fois la mise à jour effectuée, Google Play Protect vérifiera la présence éventuelle d'une menace automatiquement, pendant le processus d'installation d'une APK. C'est le même principe qu'un antivirus sur ordinateur qui se lance quand vous installez un logiciel. Notez que par défaut, les APK que vous téléchargez sont envoyées à Google pour renforcer son système de protection. Il est possible de désactiver ce comportement si vous le souhaitez :

La fonctionnalité n'est pas encore déployée à grande échelle. Comme il s'agit d'une mise à jour du Play Store et des systèmes qui lui sont associés, vous ne la remarquerez probablement pas. En théorie, elle devrait arriver dans le courant du mois de septembre.

Interesting: Google Play Protect will apparently soon perform real-time threat detection for newly installed “unknown” apps.

Currently, if you sideload an app that hasn't already been scanned by Play Protect, Google Play will ask you to submit the app to Google for analysis. It… pic.twitter.com/mtqa2IfPCx

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 11, 2023