Google Messages se refait une beauté sur les Samsung Galaxy et opte pour le minimalisme

Google est en train de modifier profondément le design de son application Messages, et ce sont les utilisateurs de smartphones Galaxy qui y ont droit en premier. La firme de Mountain View n’y pas de main morte, puisqu’elle a complètement supprimé la barre de recherche pour laisser beaucoup plus d’espace à son logo. Un changement qui en perturbera plus d’un.

Décidément, Google ne chôme pas pour améliorer son application Messages en ce moment. Ce matin même, nous vous rapportions que la firme de Mountain View travaille à rendre sa messagerie accessible depuis plusieurs appareils simultanément, à l’instar de ce que proposent WhatsApp et Messenger. Une mise à jour de taille est donc en préparation dans les bureaux de la Silicon Valley, et il fallait bien un petit changement de design pour accompagner la nouvelle.

La nouvelle a été rapportée par Radosław Błędowski, spécialiste du design sur Android qui, d’après ses dires, est équipé d’un smartphone Galaxy. Au premier abord, l’application paraît presque méconnaissable. Il faut dire que Google n’y est pas allé par quatre chemins pour rafraîchir l’interface de Messages, et n’a pas hésité à se débarrasser complètement de la barre de recherche autrefois mise en avant.

Google modernise l’interface de Messages, au détriment de l’ergonomie ?

La décision peut surprendre, car c’est à partir de cette barre qu’il est possible de naviguer à travers les différents menus de Google Messages. Avec sa nouvelle interface, le constructeur préfère afficher en grand son logo quadricolores, au-dessus du titre Messages qui lui, n’a pas changé. Bien sûr, la fonction de recherche n’a pas disparu. Elle se cache, en revanche, derrière une petite icône de loupe, placée juste à côté du bouton de profil de l’utilisateur.

On imagine que ce dernier redirige vers la même fenêtre que la version actuelle de la barre, où il est possible de rechercher des médias, conversations et autres liens, bien que cela reste à confirmer. En effet, nous n’avons pas encore pu mettre la main sur cette mise à jour à la rédaction, malgré quelques smartphones Galaxy en notre possession. Selon 9to5Google, c’est également via ce menu qu’il sera possible de naviguer à travers les différentes catégories (messages non lus, archivés, bloqués…).