Android Auto : votre assistant vocal change de voix et devient (beaucoup) plus intelligent avec Gemini

Une nouvelle étape s’ouvre pour les assistants vocaux embarqués. Google remplace progressivement son ancien Assistant par Gemini dans les voitures. L’objectif : proposer des réponses plus naturelles et réduire l’usage du smartphone au volant.

Les voitures modernes embarquent de plus en plus de fonctions connectées. Navigation, musique, appels et messages sont désormais intégrés directement à l’écran du tableau de bord. Grâce aux systèmes comme Android Auto, il devient possible de tout contrôler sans quitter la route des yeux. Pour cela, les commandes vocales jouent un rôle essentiel. Mais jusqu’ici, leur fonctionnement restait souvent limité à des phrases très précises, peu flexibles et parfois frustrantes à utiliser.

Google veut franchir un cap avec Gemini, son nouvel assistant dopé à l’intelligence artificielle. Il commence à remplacer progressivement l’ancien Assistant Google dans Android Auto. L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel, sans contrainte de formulation. La transition a débuté dans la version bêta 14.4 du système, actuellement disponible pour un cercle restreint d’utilisateurs. En réalité, des indices sur ce changement avaient déjà été repérés dès avril dans la version 14.0, avec une modification discrète de l’icône du microphone, signe précurseur de cette évolution.

Google active Gemini sur Android Auto 14.4 et améliore nettement les interactions vocales

Grâce à Gemini, les interactions vocales deviennent beaucoup plus fluides. Il est possible de demander des informations sur le trajet, comme la localisation des stations-service, des parkings ou des bornes de recharge électrique, simplement en parlant normalement. L’assistant comprend des formulations variées et peut s’adapter au contexte. Cette approche permet d’éviter les formulations robotisées qui étaient jusque-là nécessaires. De plus, l’assistant IA fonctionne entièrement sans les mains, ce qui limite encore davantage les distractions.

Mais Gemini ne s’arrête pas à la navigation. Il peut aussi résumer les messages reçus depuis les applications compatibles, traduire automatiquement un texte avant l’envoi, ou encore énoncer les grands titres de l’actualité. Toutes ces fonctions visent à offrir des services pratiques tout en gardant les mains sur le volant. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de Google, qui prévoit aussi l’arrivée de son IA sur d’autres appareils comme les montres connectées, les lunettes intelligentes et les écouteurs. Pour l’instant, aucune date précise de lancement n’a été annoncée, mais le déploiement est prévu dans les mois à venir.