Android Auto 14.0 est enfin disponible pour tous et cache un indice sur l’arrivée de Gemini

Une nouvelle version d’Android Auto commence à se diffuser sur davantage d’appareils. Derrière son apparente discrétion, cette mise à jour prépare pourtant le terrain à des nouveautés importantes. Un changement visuel mineur donne un indice sur les projets de Google pour l’avenir.

Les systèmes embarqués dans les voitures sont devenus essentiels pour les conducteurs modernes. Ils centralisent la navigation, la musique et les appels, tout en restant connectés au smartphone. Pour garantir un fonctionnement fluide, ces interfaces doivent évoluer constamment. Cela passe par des mises à jour fréquentes, souvent discrètes, mais cruciales pour la stabilité et l’adaptation aux nouveautés technologiques.

Depuis quelques jours, Google diffuse plus largement la mise à jour Android Auto 14.0. Initialement lancée en bêta mi-mars, cette version est désormais accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs via le Play Store. Comme c’est souvent le cas, cette mise à niveau ne bouleverse pas l’interface, mais elle joue un rôle important dans les coulisses. Elle apporte une série d’ajustements techniques et de corrections nécessaires pour la préparation de futures fonctionnalités.

Android Auto 14.0 modifie l’icône de Google Assistant et intègre les bases de Gemini

La version 14.0 ne contient pas de nouvelles fonctions visibles pour tous. Elle se concentre sur des corrections de bugs qui améliorent la stabilité générale de l’application dans des cas précis. Ces améliorations concernent notamment les interactions entre l’application et le système embarqué du véhicule. Google semble aussi renforcer les fondations d’Android Auto pour permettre l’ajout progressif de nouvelles options. Cette approche assure un déploiement sans perturbation pour les conducteurs.

Un indice sur les évolutions à venir a toutefois été repéré. L’icône du microphone utilisée pour activer Google Assistant a changé d’apparence : elle est désormais entièrement blanche, sans ses couleurs habituelles. Ce détail visuel annonce possiblement l’intégration prochaine de Gemini, le nouvel assistant intelligent de Google.

Des éléments de code présents dans cette version suggèrent déjà sa mise en place en arrière-plan. D’autres fonctionnalités, comme la prise en charge de jeux Android sur l’écran du véhicule, sont également en préparation. Elles ne sont pas encore actives, mais Android Auto 14.0 en pose les bases techniques.

Source : 9to5google