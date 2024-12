Android Auto s’illumine de couleurs qui s’adaptent à votre style avec cette mise à jour

Android Auto adopte de nouvelles couleurs pour un look plus dynamique et moderne. La dernière mise à jour apporte des changements visuels qui plairont à beaucoup.

Android Auto a franchi une nouvelle étape cet automne avec le déploiement de sa version 13. Cette mise à jour, qui améliore le support multi-utilisateurs et la gestion des écrans, s’inscrit dans une série d’évolutions visant à enrichir les fonctionnalités pour les conducteurs et passagers. En parallèle, Google continue de peaufiner l’aspect visuel avec des nouveautés inédites afin de rendre le système encore plus attractif pour les automobilistes du quotidien.

L’une des principales nouveautés d’Android Auto 13.4 est l’introduction des accents colorés Material You. Cette fonctionnalité adapte les couleurs de l’interface aux thèmes de votre smartphone. Boutons, menus, arrière-plans et notifications adoptent désormais une palette personnalisée. Jusqu’à présent limitée aux applications musicales, cette personnalisation s’étend désormais à l’ensemble du système. Cela donne une allure plus moderne et cohérente à Android Auto, tout en alignant son design sur celui des téléphones Android.

Material You transforme l’apparence d’Android Auto

Les accents colorés sont visibles dans des zones clés comme le menu des paramètres, les notifications et le centre de notification. Pour en bénéficier, il suffit d’activer l’option de correspondance avec le fond d’écran de votre téléphone. Cependant, cette nouveauté présente encore des limites. Par exemple, les couleurs ne se mettent pas toujours à jour automatiquement après un changement de thème. Certains utilisateurs rapportent qu’un redémarrage de l’application ou une reconnexion au véhicule est parfois nécessaire pour actualiser correctement l’affichage des nouvelles teintes. Google est conscient de ces problèmes et devrait proposer des correctifs dans les prochaines mises à jour.

Malgré ces défauts mineurs, cette évolution montre la volonté de Google d’harmoniser l’interface d’Android Auto avec le reste de l’écosystème Android. En intégrant Material You, l’entreprise fait un pas important vers une personnalisation plus poussée et accessible. Cette innovation s’inscrit dans un effort constant d’amélioration de l’esthétique et des fonctionnalités pratiques. À l’avenir, les utilisateurs peuvent espérer un système encore plus fluide et intuitif, où chaque mise à jour renforcera la cohérence entre leur smartphone et leur tableau de bord connecté.

