Android Auto va projeter vos trajets dans vos lunettes, une fonction inattendue est en préparation

Google veut transformer la façon dont les trajets sont affichés en voiture. Une nouvelle fonction repérée dans Android Auto laisse penser que les lunettes connectées pourront bientôt remplacer l’écran central. Une évolution discrète mais prometteuse qui veut limiter les distractions au volant.

Alors que Google vient tout juste de présenter en public ses premières lunettes Android XR, une avancée qui suit celle-ci se profile du côté d’Android Auto. Le système embarqué utilisé par des millions d'automobilistes pourrait bientôt s’intégrer à des lunettes connectées. Objectif : afficher les indications GPS directement devant les yeux, sans passer par l’écran de bord. Une fonction qui pourrait totalement transformer l’usage de la navigation en voiture, en particulier pour les véhicules plus anciens.

Des lignes de code repérées dans la version 14.2.151544 d’Android Auto révèlent une option baptisée “Glasses”. On y trouve un réglage intitulé “Démarrer la navigation pour lancer les lunettes”. Une version traduite en hindi précise même que la navigation sera visible “sur les lunettes connectées”. Cela laisse penser que le système pourra envoyer les instructions de Google Maps directement dans l’affichage intégré des lunettes. Cette fonction serait encore en phase de test, sans date de lancement officielle.

Android Auto s’apprête à afficher les instructions de navigation dans le champ de vision via des lunettes intelligentes

L’idée est simple : remplacer les traditionnels regards vers l’écran de la voiture par des instructions visibles en temps réel, dans le champ de vision du conducteur. Cela pourrait réduire les moments d’inattention au volant et rendre la navigation plus naturelle. Ce type de solution rappelle les affichages tête haute présents sur certains modèles premium, mais ici dans un format bien plus universel, compatible avec n’importe quelle voiture équipée d’Android Auto.

Pour l’instant, Google n’a pas précisé quels modèles de lunettes seraient compatibles. Il est possible que la technologie s’appuie sur les futures Android XR ou sur des partenariats avec d’autres marques. Le développement est encore au stade expérimental, mais cette intégration montre clairement que les lunettes intelligentes sont au cœur des projets de la société à venir. Une fonctionnalité qui pourrait bien devenir un nouveau standard pour la navigation connectée.

Source : Android Authority