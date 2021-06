Google Messages se frotte à WhatsApp avec le chiffrement de bout en bout

Google Messages rattrape son retard avec la concurrence, notamment WhatsApp et Telegram, en proposant enfin du chiffrement de bout en bout. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement, et le chiffrement est pour l'instant disponible uniquement pour les conversations en tête-à-tête, et non les discussions de groupe.

Il s'agissait de l'une des fonctionnalités les plus attendues sur Google Messages. Sans elle, il était impossible pour le service de messagerie de Google de rivaliser avec les ténors du genre, iMessage, WhatsApp et Telegram en tête. Or, après une longue phase de bêta lancée en novembre 2020, le chiffrement de bout en bout est enfin disponible pour tous les utilisateurs de Google Messages.

Grâce au chiffrement de bout en bout, vos conversations en tête-à-tête seront sécurisées et inaccessibles pour un acteur tiers, du moment où elles quittent votre smartphone jusqu'à votre destinataire. Aucun décryptage côté serveur, ce qui signifie que les données transmises ne peuvent pas être interceptées, que ce soit par Google ou une autre entité.

“Le chiffrement de bout en bout sur l'application Messages permet de sécuriser davantage vos discussions lors de l'envoi, afin que personne ne puisse lire le contenu de vos messages lorsqu'ils se déplacent entre votre téléphone et le téléphone de la personne à qui vous envoyez un message”, explique Google dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube.

Comment profiter du chiffrement de bout en bout sur Google Messages

Pour vous assurer que votre conversation est effectivement chiffrée, il suffit de vérifier la présence d'un petit logo en forme de cadenas juste en dessous de votre message. Pour en profiter toutefois, il faudra veiller à ce que les deux utilisateurs aient activé les fonctionnalités de chat dans Google Messages, qui permettent notamment de jouir du RCS (Rich Communication System), le nouveau protocole de communication de Google. Voici la marche à suivre :

Ouvrez l'application Google Messages sur votre smartphone Android

Cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite et rendez-vous dans les Paramètres

Appuyez sur Fonctionnalités de chat

Activez ou désactivez l'option Activer les fonctionnalités de chat

Par ailleurs, Google vient également d'annoncer une autre nouveauté, à savoir la possibilité d'épingler des messages importants dans une conversation grâce une petite étoile. Pratique lorsqu'on cherche un message en particulier. “Avec des tonnes de messages de la famille, des amis, des collègues et d'autres, il est facile de perdre des informations. Désormais, vous pouvez mettre une étoile sur un message sur votre application Messages pour garder une trace de ce qui est important”, garantit Google.

