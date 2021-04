Android Auto peut désormais vous montrer les bornes de charge ChargePoint les plus proches

Le réseau de bornes de recharge pour voitures électriques ChargePoint a décidé d'activer Android Auto dans son application pour smartphones après avoir activé CarPlay au mois de novembre. Il est désormais possible d'afficher directement les points de charge les plus proches sur votre tableau de bord.

ChargePoint est l'un des plus gros réseaux de bornes de charge pour voitures électriques en Europe et Amérique du Nord. La firme édite depuis quelques années une application pour smartphone qui permet d'afficher les points de charge les plus proches. Au moins de novembre, ChargePoint a activé dans son application pour iPhone la compatibilité avec le système d'infotainment Apple CarPlay. On attendait donc de manière imminente à ce que ChargePoint active la compatibilité avec Android Auto.

Et c'est justement ce qu'est en train de faire ChargePoint. Concrètement l'affichage Android Auto de ChargePoint reprend de manière simplifiée la présentation de l'application que vous connaissiez jusqu'à présent. Si vous lancez l'application sur un smartphone Android dans un véhicule compatible, une carte affichera alors automatiquement les stations de charge les plus proches. Il suffit alors de toucher un point de charge pour lancer la navigation GPS.

Votre voiture peut désormais vous montrer les bornes de charge ChargePoint les plus proches

ChargePoint explique que son application montre de façon dynamique la fréquentation des stations. Elle permet par ailleurs de filtrer l'affichage pour ne montrer que celles en dessous d'un certain niveau de fréquentation et coût. ChargePoint ajoute que l'application peut alerter le conducteur lorsqu'une place se libère dans une station très fréquentée aux alentours. Lorsque vous arrivez à la borne, vous pouvez directement lancer une recharge depuis l'application.

En 2020 il y avait près de 300 000 points de charge en Europe (Turquie incluse). En comparaison, ChargePoint dispose d'environ 125 000 points de charge dans quatorze pays dont la France. Dans un premier temps la disponibilité d'Android Auto dans cette application ne concernera qu'un petit nombre de pays, dont la France, les Etats-Unis, le Canada, l'Autriche, la Belgique le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

Lire également : Android Auto déploie un mode écran partagé pour afficher deux applications à la fois

Il y a bien sûr un pré-requis indispensable : disposer d'un smartphone équipé d'Android 6.0 ou ultérieur. Pour le reste, Android Auto peut s'utiliser aussi bien sur le tableau de bord des véhicules compatibles que directement sur l'écran du smartphone, le cas échéant. Dans ce cas, votre smartphone reprendra l'affichage classique Android Auto pour faciliter son utilisation lors de la conduite.