En prison pour avoir testé des consoles de jeu portables ? Ce youtubeur court un vrai risque

Un youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo rétros a reçu la visite des forces de l'ordre qui ont saisi une partie de son matériel. En attente de la suite, il risque désormais la prison.

Des créateurs de contenus qui parlent de jeux vidéo, il y en a des tas. Sur Twitch bien sûr, la plateforme de streaming en direct, mais aussi sur YouTube. Celles et ceux qui choisissent le service de Google sont bien vite confrontés à un dilemme : s'ils diffusent des images et des musiques de jeux, ils risquent une plainte pour atteinte aux droits d'auteur. Une menace réelle quand on se rappelle que Nintendo a attaqué un youtubeur pour avoir parlé d'un jeu Zelda jamais sorti.

Once Were Nerd, vidéaste italien, n'imaginait probablement pas qu'il serait lui-même au centre d'une affaire similaire. Et pourtant. Le 15 avril dernier, la Guardia di Finanza, la police douanière et financière italienne, se présente chez lui. Les officiers montrent un mandat de perquisition et commencent à fouiller son domicile. Ils repartent avec plus de 30 consoles de jeux, et des copies de conversations entre le youtubeur et les fabricants de ces dernières. One Were Nerd les fournit sans arrière pensée, il se dit qu'il n'a rien à se reprocher.

Un youtubeur pourrait aller en prison pour avoir parler de consoles de jeu portables

Parmi les consoles saisies, des modèles ANBERNIC, Powkiddy ou encore TrimUI. En résumé, des consoles portables permettant facilement de jouer à des jeux rétros via l'émulation. Voilà de quoi l'on accuse One Were Nerd : faire la promotion de matériels protégés par le droit d'auteur. L'homme se défend en précisant qu'il n'est pas payé par les constructeurs pour parler des appareils, pas plus qu'il n'utilise de liens d'affiliation.

Dans la vidéo ci-dessous, le vidéaste explique que les autorités ne sont pas obligées de détailler les charges retenues contre lui. Il sait cependant que la plainte mentionne la reproduction de produits Nintendo et Sony protégés. Il y a maintenant deux possibilités : soit les charges sont abandonnées, soit il y a procès. Dans ce dernier cas, la loi italienne prévoit au maximum 15 000 € d'amende et 3 ans de prison ferme. En attendant, la justice peut décider la fermeture de la chaîne YouTube de Once Were Nerd, sans avoir à prouver les chefs d'accusation au préalable.