Microsoft a menti : ce bug pénible n’a pas du tout été corrigé lors de la dernière mise à jour de Windows 11

Microsoft fait machine arrière et explique qu'un bug gênant pourtant annoncé comme corrigé est toujours d'actualité. L'entreprise s'est visiblement emballée un peu trop tôt.

Le cycle des mises à jour de Windows 11 est bien rôdé : lorsque l'une d'elle arrive, elle corrige des bugs, mais en introduit de nouveaux. Il faut alors une autre mise à jour pour les supprimer, ce qui en entraîne d'autres, etc. D'accord, nous forçons le trait, mais cet enchaînement n'est pas très éloigné de ce qu'il se passe réellement. Pas cette fois-ci cependant. Microsoft rompt la monotonie avec une correction de bug qui n'en était pas une.

Après une mise à jour de test pour Windows 11 version 24H2 en juin dernier, la KB5060829, plusieurs utilisateurs constatent que le pare-feu du système d'exploitation fait des siennes. Dans le fichier qui regroupe les évènements détectés par le programme, on en trouve un intitulé “Config Read Failed” accompagné du message “More data is available“. Pas la peine de chercher ces données supplémentaires, il n'y en a pas, et pour cause : c'est une fausse alerte.

Oups, Microsoft annonce la correction d'un bug de Windows 11 par erreur

La firme de Redmond a reconnu le souci et rassuré en disant qu'il n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du pare-feu de Windows 11. Environ un mois plus tard, elle indique que c'est désormais de l'histoire ancienne. Sauf que le soi-disant patch n'a en réalité rien fait, témoignages à l'appui. Rien de surprenant à ça : il n'était pas prévu qu'il arrange quoi que ce soit à ce niveau. Dire le contraire était une erreur.

Microsoft a finalement ajouté une note expliquant que l'entrée concernant le bug “a été mise à jour par erreur et classée « Résolu » le 8 juillet“. L'entreprise s'excuse et précise que le correctif est toujours en préparation : “Une résolution de ce problème est prévue dans une mise à jour qui sera publiée dans les prochaines semaines“. En attendant, n'oubliez pas que si vous pouvez ignorer la fausse alerte sans risque, il faut faire bien attention que c'est bien celle-ci qui s'affiche avant. Ne manquez un véritable avertissement par erreur.