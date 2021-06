Android Auto peut fonctionner sur une Tesla, la preuve en vidéo !

Un bidouilleur de génie a réussi à connecter sans fil une Tesla à Android Auto. Le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais il fonctionne. L'auteur de cette astuce n'est pas un inconnu, puisqu'on lui doit déjà AAWireless, un dongle qui permet de connecter sans fil Android Auto à sa voiture.

Depuis une dizaine d'années, Tesla est sans conteste possible le maître du marché des voitures électriques. Si la qualité de ses véhicules n'est pas à remettre en question, malgré quelques aléas comme le toit d'une Model S qui s'envole, certains utilisateurs aimeraient pourtant pouvoir profiter d'un système embarqué alternatif. Et quoi de mieux qu'Android Auto, le système conçu par Google, pour contrôler son véhicule ?

C'est ce qu'a réussi à faire un certain Emil Borconi. Dans une vidéo postée sur Reddit, on le voit accéder à certaines fonctions de son véhicule et lancer les applications disponibles sur Android Auto.

Connecter Android Auto à une Tesla, ça marche, mais c'est encore un peu lent

Le créateur de AAWireless, qui permet de relier sans fil Android Auto et un véhicule (via un petit dongle connecté au port USB), vient de poster une étonnante vidéo sur Reddit. Dans celle-ci, on voit Android Auto fonctionner sur une Tesla… Sans fil, bien entendu ! Dans la vidéo ci-dessous, Emil Borconi parvient à lancer sans aucune difficulté les applications de musique, YouTube, ainsi que Google Maps. Pour arriver à ses fins, il a mis en place un serveur Android Auto sur son smartphone et fait sorte que la Tesla se connecte au serveur via un hotspot.

À l'heure actuelle, tout n'est pas parfait. Le simple fait de naviguer dans les menus d'Android Auto ou de lancer une application est assez lent, notamment lorsque l'affichage est configuré en 720p. Comme tout passe par le navigateur Web, cette technique ne fonctionnera pas dans les pays où le browser est désactivé lorsque le véhicule est en mouvement. Enfin, le projet ne fonctionne pour le moment que sur une Tesla en V3, et non sur une V2.

D'autres problèmes surviennent également, problème qui concernent notamment l'accès au GPS et aux commandes multi-touch. Mais ne boudons pas notre plaisir et gageons que l'auteur de ce projet un peu fou parvienne rapidement à le finaliser et à le rendre public. On attend avec impatience la prochaine vidéo, afin de voir l'avancée du projet !