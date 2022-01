Android Auto : les notifications n’apparaissent plus, Google corrige le tir

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour sur Android Auto. Cette MAJ corrige surtout un bug signalé par de nombreux utilisateurs, qui empêchait d'afficher les notifications sur l'écran de contrôle.

Comme tout OS, Android Auto a son lot de bugs et de problèmes divers. Récemment, les utilisateurs ont rencontré pas mal de soucis avec Google Maps. D'abord, ils ont eu le droit à des réinitialisations de l'appli toutes les 5 minutes (pas forcément pratique lorsqu'on souhaite profiter de la navigation), puis il y a eu la disparition pure et simple de Google Maps sur Android Auto. D'après les témoignages, Google Maps n'était plus accessible après la mise à jour 7.2.

Fort heureusement, ces soucis autour de l'appli de cartographie ont été réglés. Seulement, ce n'était qu'une accalmie. Depuis novembre 2021, de nombreux utilisateurs se plaignent de ne plus recevoir de notifications sur leur écran de contrôle. De fait, impossible de lire rapidement les messages reçus par exemple, ou des alertes de Waze ou Coyote par exemple.

Plus de notifications sur Android Auto

Voici ce qu'a publié un utilisateur lésé sur le forum officiel d'Android Auto : “Mon véhicule (Mercedes with Command) n'avait aucun problème pour voir les messages texte sur mon Pixel 4 XL avant la mise à jour Android 12, mais maintenant cela ne fonctionne pas. Les messages SMS sont activés dans les paramètres Bluetooth, mais le téléphone affiche une erreur de connexion. J'ai essayé de le redémarrer, de déconnecter et de reconnecter, d'oublier et d'ajouter à nouveau, mais rien ne fonctionne. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et existe-t-il une solution ?

Un autre utilisateur explique être victime du même problème avec son Galaxy S21 : “J'ai acheté un nouveau téléphone, le Galaxy S21. Depuis, je ne reçois plus mes SMS via Android Auto ! Mon travail est à distance, donc la majorité des textos que je reçois sont liés au travail. J'ai vraiment besoin de pouvoir entendre quand quelqu'un a besoin de mon aide, et je ne veux certainement pas causer des blessures, des dommages ou pire encore parce que je regarde par inadvertance mon smartphone”, raconte-t-il.

Nous ne connaissons pas la cause de ce dysfonctionnement, mais quoi qu'il en soit, Google vient d'annoncer sur le forum d'Android Auto que ses équipes ont corrigé le problème. “L'équipe a mis en place un correctif pour résoudre le problème. Veuillez vous assurer que votre application Android Auto et l'application Messages soit mises à jour à la dernière version”, assure la firme de Mountain View.

