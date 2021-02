Android Auto : Google corrige les problèmes de connexion avec le Galaxy S21

La dernière mise à jour d'Android Auto n'apporte pas que de nouvelles fonctionnalités. Ce patch corrige également plusieurs problèmes de connexion avec les Galaxy S21, les Pixel 3 XL, Pixel 4a ou encore le Nokia 8.3.

Nous vous en parlions ce mercredi 24 février 2021. Android Auto accueille une nouvelle mise à jour. Désormais, les utilisateurs d'Android Auto peuvent jouer à quelques jeux et personnaliser leur fond d'écran. En outre, Google a procédé à une légère refonte de l'interface, avec la possibilité de partager l'écran pour afficher plusieurs applications. En outre, des raccourcis permettent également de contrôler certains objets connectés depuis l'habitacle de votre voiture.

Cette fonctionnalité était attendue, notamment depuis qu'Android Auto a ajouté Samsung SmartThings au rang des applis compatibles avec l'OS. Seulement, Google a également corrigé plusieurs problèmes de connexion via cette mise à jour Android Auto 6.1. En effet, de nombreux utilisateurs éprouvaient des difficultés avec Android Auto, et plus précisément les possesseurs de Galaxy S21, de Pixel 3 XL, de Pixel 4a ou encore de Nokia 8.3.

Des bugs provoqués par Google Chrome

Pour certains, Android Auto crashait tout simplement. Pour d'autres, il était impossible de se connecter en USB, et ce quel que soit le câble utilisé. Dans d'autres cas, le smartphone redémarrait automatiquement une fois connecté à Android Auto. D'après Google, cette série de bugs est liée à un changement de configuration de l'appli Google Chrome, qui “a provoqué une combinaison de bugs inattendue sur certains smartphones et sur Android Auto”.

“Merci de partager les rapports d'avaries afin d'identifier la cause profonde du problème. Une correction a été appliquée pour l'application Android Auto version 6.1 (actuellement en cours de déploiement via le Google Play Store) et l'application Google Chrome version 88.0.4324.181 ou supérieure (disponible sur le Google Play Store pour tous)”, assure Google dans un communiqué officiel. Vous l'aurez compris, pour vous éviter tout nouveau problème, il est conseillé d'effectuer la MAJ d'Android Auto et de Google Chrome sur votre smartphone.

Il est possible que la mise à jour ne soit pas disponible dans l'immédiat, Google la déployant progressivement. Patience, elle devrait être disponible pour tous d'ici quelques jours. Pour rappel, Android Auto sera disponible dans les véhicules Ford dès 2023. Le constructeur américain et Google ont signé un accord pour l'utilisation de l'OS pendant six ans.

Source : AutoEvolution