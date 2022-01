Android Auto : Google Maps disparait après une mise à jour

Android Auto est victime d'un bug agaçant. Après la mise à jour 7.2 de l'application, Google Maps a mystérieusement disparu sur de nombreuses voitures. Tandis que Google enquête sur les origines de cette défaillance, les utilisateurs se rabattent sur Waze, l'autre app de cartographie de Google.

Android Auto, l’application qui relie votre smartphone à votre voiture, est victime d'un sérieux bug. D'après une kyrielle de témoignages apparus sur les forums d'assistance de Google ou sur les réseaux sociaux, dont Reddit, l'application Google Maps a soudainement disparu après l'installation de la dernière mise à jour d'Android Auto.

Pour beaucoup d'utilisateurs, la mise à jour Android Auto 7.2 a purement et simplement provoqué la disparition de Google Maps. Pourtant, l'application apparaît toujours sur le smartphone de l'utilisateur. Elle est d'ailleurs toujours accessible tant que la voiture n'est pas connectée au téléphone. C'est uniquement après la connexion que l'app de cartographie disparaît.

Un bug fait disparaître Google Maps d'Android Auto

De nombreux usagers affirment que l'app n'est tout simplement plus proposée sur leur appareil. Un internaute, propriétaire d'une Audi Q7 2018 et d'un Samsung Galaxy S21 Ultra, explique avoir reçu ce message lorsqu'il a tente de réinstaller l'application sur son téléphone avec une commande vocale : “cette application n'est pas disponible sur votre appareil”. Après avoir contacté le service client de Samsung, l'utilisateur a compris qu'il s'agit plutôt d'un problème avec l'intégration de l'app Google Maps. Notez que ce n'est pas le seul problème d'Android Auto avec la gamme des Galaxy S21.

Alerté par une kyrielle d'utilisateurs d'Android Auto, Google enquête apparement sur les origines de cette défaillance, visiblement de grande ampleur. En attendant que le géant de Mountain View ne parvienne à trouver un correctif, on vous recommande de vous rabattre sur une alternative à Google Maps. Parmi les solutions les plus populaires, on trouve Waze, une autre app détenue par Google.

Ce n'est pas la première fois qu'un bug similaire apparaît sur Android Auto. Début décembre, l'application Google Maps avait mystérieusement disparu de l'interface après l'installation de la mise à jour Android 12. Sans surprise, Google était parvenu à corriger le problème avec une nouvelle version du firmware.