Android abandonne la couleur verte pour du violet en l’honneur de Samsung

Alors qu’Android utilise habituellement du vert pour son logo, le système d’exploitation a changé sa couleur pour du violet sur les réseaux sociaux à l’occasion du lancement des nouveaux smartphones de Samsung.

Sur les réseaux sociaux, Android a modifié sa photo de profil et affiche désormais son logo avec un fond violet, alors qu’il utilisait habituellement un fond vert depuis plusieurs années maintenant. Google a annoncé sur Twitter qu’Android changeait de couleur à l’occasion de la grande conférence Samsung Unpacked qui s’est tenue hier, mercredi 10 août 2022.

Pour ceux qui ont raté l’événement, Samsung a dévoilé plusieurs nouveaux appareils. On a notamment pu découvrir les nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, qui n’étaient finalement que de petites évolutions par rapport à ce que proposait la génération précédente. Ceux-ci étaient accompagnés par deux montres connectées Galaxy Watch 5 et 5 Pro, ainsi que par des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro 2.

Samsung domine le marché Android, alors Android change de couleur

Si Android a opté pour du violet pour la conférence de Samsung, c’est parce que le géant coréen utilise lui aussi du violet pour son logo sur les réseaux sociaux. Samsung est également le leader des smartphones Android en termes de part de marché, puisqu’il domine toujours le podium du nombre de ventes depuis plusieurs mois maintenant.

De plus, on sait que Google et Samsung sont très proches, et s’allient souvent pour proposer des fonctionnalités spéciales sur les smartphones Galaxy, dont par exemple le RCS. On imagine également qu’Android veut mettre en avant le nouveau Galaxy Z Fold 4 de Samsung, car il s’agit d’un des seuls appareils à être sorti avec Android 12L, une version spéciale axée sur les tablettes et les smartphones pliables.

Enfin, Samsung est très souvent le premier fabricant de smartphones à mettre à jour ses appareils les plus récents vers une nouvelle version d’Android, juste après que les Google Pixel ont reçu la mise à jour. Bien sûr, ce changement de couleur n’est que temporaire, Android ne va pas adopter indéfiniment les couleurs de Samsung. Le logo devait bientôt de nouveau virer au vert.