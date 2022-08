Samsung lance le Galaxy Z Flip 4, un smartphone à clapet encore plus autonome à 1099€

À l’occasion d’une nouvelle conférence Unpacked ce mercredi 10 août 2022, Samsung vient de lever le voile sur une nouvelle génération de smartphones pliables, dont un Galaxy Z Flip 4, l’appareil à clapet le plus vendu au monde.

En plus du Galaxy Z Fold 4, des Galaxy Watch 5 et 5 Pro, mais aussi des Galaxy Buds 2 Pro, Samsung a tout dévoilé de son Galaxy Z Flip 4, son nouveau smartphone à clapet. Plutôt que de révolutionner la formule du Galaxy Z Flip 3, Samsung s’est contenté cette année d’apporter de petites améliorations assez discrètes, notamment en ce qui concerne l’autonomie de l’appareil.

Le Galaxy Z Flip 4 sera plus autonome que le Galaxy Z Flip 3

L’année dernière, un des principaux reproches que nous pouvions faire au Galaxy Z Flip 3 était son autonomie assez limitée, qui ne permettait pas de terminer la journée sereinement. Avec son nouveau Galaxy Z Flip 4, Samsung a voulu corriger le tir en utilisant une batterie plus grande de 3700 mAh, soit 400 mAh de plus que son prédécesseur. Celle-ci est toujours compatible avec la recharge rapide 25 W et sans fil 15 W. Pour cela, Samsung a réussi à réduire l’espace occupé par la charnière.

La batterie est accompagnée d’un processeur toujours plus économe en énergie, le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Gravée par TSMC en 4 nm, cette puce permettra d’améliorer significativement l’autonomie de l’appareil.

Le Galaxy Z Flip 4 est presque identique à son prédécesseur

En dehors du processeur et de la batterie, le reste du smartphone est assez similaire à ce que proposait déjà Samsung sur le modèle précédent. On retrouve toujours un écran AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz avec un poinçon abritant un capteur de 10 MP pour les selfies. Il est épaulé par un écran externe AMOLED de 1,9 pouce, qui permet toujours d’afficher vos notifications et d’autres informations.

Côté photo, le smartphone mise toujours sur une configuration à deux caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 12 MP (f/1.8) et un capteur ultra grand-angle de 12 MP (f/2.2). On retrouve également deux haut-parleurs stéréo AKG, et une certification IPX8 pour la résistance à l’eau.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Flip 4 est disponible en précommande jusqu’au 25 août à un tarif de 1109 euros pour la version de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il faudra ensuite débourser 1169 euros pour la version avec 256 Go, et jusqu’à 1289 euros pour la version avec 512 Go de stockage.

Quatre coloris sont proposés : bleu, or rose, lavande et graphite. Cependant, Samsung va également commercialiser un modèle Bespoke Edition, qui permettra au client de choisir parmi plus de 70 combinaisons de couleurs différentes. Le smartphone sera disponible chez les revendeurs habituels dès le 26 août 2022.