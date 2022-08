Samsung lance le Galaxy Z Fold 4, un smartphone pliable plus large et plus résistant à 1799€

Samsung vient enfin de lever le voile sur son Galaxy Z Fold 4, son nouveau smartphone pliable qui succède directement au Galaxy Z Fold 3 de l’année précédente. Sans révolutionner la série, il vient corriger certains défauts de son prédécesseur.

En plus du Galaxy Z Flip 4, des Galaxy Watch 5 et 5 Pro, mais aussi des Galaxy Buds 2 Pro, Samsung a tout dévoilé de son Galaxy Z Fold 4, son nouveau smartphone pliable haut de gamme. Ce dernier n’offre que très peu de changements par rapport à son prédécesseur, mais apporte tout de même quelques évolutions bienvenues.

Le Galaxy Z Fold 4 change de format et devient plus résistant

Comme l’avaient suggéré les fuites ces derniers mois, le Galaxy Z Fold 4 profite d’un nouveau format plus large. L'écran externe a ainsi un ratio de 23:9, contre 24,5:9 sur le Fold 3, et l'écran interne est à 6:5 contre 5:4. Le smartphone est donc moins haut et un peu plus large. L’appareil dispose également d’une nouvelle charnière plus compacte, qui promet d’améliorer la résistance du smartphone de 10 %, en plus de rendre le pli de l’écran moins visible.

Lorsqu’il est plié, le Galaxy Z Fold 4 mesure 67,1 mm de largeur, 15,8 mm d’épaisseur et 155,1 mm de longueur. Une fois déplié, le smartphone s’étend sur 130,1 mm de largeur, 6,3 mm d’épaisseur et pèsera 263 grammes. Le smartphone est toujours certifié IPX8 pour la résistance à l’eau, et utilise deux haut-parleurs stéréo AKG. Le reste du design demeure identique, on retrouve toujours un écran principal AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces, et un écran externe AMOLED 120 Hz de 6,2 pouces. Une barre des tâches est désormais disponible pour naviguer plus facilement entre plusieurs applications.

Côté photo, on retrouve une configuration à trois caméras à l’arrière, avec un capteur principal GM5 de 50 MP, le même que sur le Galaxy S22. Il est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi que par un téléobjectif de 12 MP offrant un zoom optique 3X. La partie selfie est toujours assurée par un capteur de 10 MP sur l’écran externe et pas un capteur de 4 MP placé sous la dalle à l’intérieur du smartphone.

Le Galaxy Z Fold 4 devient toujours plus puissant et plus autonome

La principale nouveauté du Galaxy Z Fold 4 est son processeur, un Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Cette puce a l’avantage d’être gravée par TSMC plutôt que par Samsung, ce qui lui permet d’être plus efficace énergétiquement. Le Galaxy Z Fold 4 devrait donc se montrer plus autonome que son prédécesseur, malgré une batterie identique.

En effet, on retrouvera toujours un accumulateur de seulement 4400 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 25 W et sans fil 15 W. On aurait espéré qu’en modifiant la charnière, Samsung aurait augmenté la taille de la batterie comme il l’a fait avec le Galaxy Z Flip 4.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 4 est disponible en précommande jusqu’au 25 août au même tarif que son prédécesseur, après quoi il sera disponible chez tous les revendeurs habituels à partir du 26 août 2022. Il faut compter 1799 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 1919 euros avec 512 Go de stockage. Une version avec 1 To de stockage est également proposée en exclusivité sur le site officiel à 2159 euros. Trois coloris seront au choix : Noir, Ivoire et Antracite.