Android : cette fonctionnalité censée protéger votre smartphone faisait tout l’inverse, Google rectifie enfin le tir

Google met à disposition tout un attirail de fonctionnalité permettant de protéger son smartphone lorsqu'on se le fait voler. L'une d'entre elles permet d'ailleurs de le verrouiller facilement, sans avoir accès à un appareil connecté à son compte. Mais cette simplicité était permise au détriment de la sécurité. Jusqu'à ce que Google se décide enfin à corriger cette faille.

Se faire voler son smartphone est rarement une expérience agréable. Néanmoins, les constructeurs s'attèlent depuis plusieurs années à réduire les risques de voir ses données personnelles s'envoler en même temps que son téléphone. Google, notamment, propose pléthores de solutions pour protéger ce dernier, telles que la Détection de vol, le verrouillage hors-ligne ou, celle qui nous intéresse aujourd'hui, le Verrouillage à distance.

Verrouillage à distance est un peu la solution de dernière minute quand on ne dispose d'aucun moyen de… hé bien, verrouiller son smartphone à distance. En effet, les alternatives nécessitent généralement d'avoir à disposition un appareil connecté à son compte Google, ce qui n'est pas toujours le cas. Verrouillage à distance propose donc une solution simple à ce problème, en permettant de verrouiller son smartphone à l'aide d'un simple numéro de téléphone et d'un navigateur Internet.

Google corrige enfin le plus gros défaut de Verrouillage à distance

Vous l'aurez vu venir : permettre à n'importe qui connaissant notre numéro de téléphone de verrouiller notre smartphone à distance n'est pas franchement idéal. Aussi, lors de la Google I/O de mai dernier, la firme de Mountain View a reconnu la faille dans son système et a annoncé l'arrivée prochaine d'une méthode renforcement de la sécurité. Cette méthode est aussi banale qu'efficace, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la traditionnelle question de sécurité.

Cela n'a l'air de rien, mais cette nouveauté représentera une véritable barrière pour un individu malintentionné en possession de votre numéro de téléphone – rappelons que ces derniers fissent régulièrement dans la nature suite à des fuites de données… Google précise que l'ajout de cette question de sécurité est optionnel, mais on vous conseille vivement d'en configurer une. Cela ne vous prendra que quelques secondes et pourrait bien vous sauver la mise.

Source : Android Authority