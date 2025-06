Android 16 va transformer votre smartphone en un véritable tank grâce à ce nouveau mode de sécurité

La première mise à jour d’Android 16 n’apporte pas que des changements visuels. Une nouvelle fonctionnalité de sécurité vient discrètement s’ajouter aux nouveautés. Elle pourrait transformer votre téléphone en véritable coffre-fort numérique.

Android évolue constamment, aussi bien sur le plan esthétique que fonctionnel. La dernière version majeure du système, Android 16, a récemment reçu une première mise à jour en bêta. Elle introduit un nouveau style d’interface plus fluide, baptisé Material 3 Expressive, qui donne un aspect plus arrondi et modulable aux menus, icônes et options d’affichage. L’affichage du multitâche a été retravaillé, les notifications sont plus lisibles, et les paramètres rapides deviennent plus personnalisables. Le système se veut à la fois plus moderne et plus intuitif dans sa navigation.

Mais cette mise à jour ne se limite pas à un simple lifting graphique. Android 16 QPR1 ajoute également une fonction de sécurité avancée baptisée Advanced Protection. Testée par Android Authority, elle est accessible depuis les paramètres. Cette option permet d’activer en un seul geste plusieurs réglages conçus pour sécuriser le smartphone face aux menaces les plus courantes. Cette nouveauté est compatible avec les Pixel à partir du modèle 6 jusqu’au 9a, dans le cadre du programme bêta.

Le mode Advanced Protection d’Android 16 bloque les applis douteuses, les réseaux non sécurisés et les transferts USB

Le mode Advanced Protection combine plusieurs outils de sécurité déjà connus mais rarement activés ensemble. Une fois lancé, il empêche l’installation d’applications extérieures, même via un fichier APK, ce qui limite les risques liés au sideloading. La navigation web devient également plus rigide : Chrome impose le protocole HTTPS pour toutes les pages consultées et désactive JavaScript, afin d’éviter les scripts malveillants souvent utilisés pour voler des données ou injecter des publicités. Ces protections s’appliquent automatiquement, sans besoin de configuration manuelle.

D’autres fonctions viennent compléter ce blindage. Le téléphone bloque toutes les connexions jugées peu sûres, comme les réseaux Wi-Fi publics, les protocoles WEP ou les connexions 2G. Cette dernière reste accessible uniquement pour les appels d’urgence. Les transferts de fichiers via USB sont désactivés pour éviter tout accès non autorisé aux données. En parallèle, les appels indésirables et les messages frauduleux sont filtrés plus sévèrement dans l’application Téléphone et Google Messages. Une fois le mode activé, il est impossible de désactiver chaque fonction individuellement. Tout est appliqué automatiquement pour garantir une protection maximale, sans compromis.