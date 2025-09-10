Google s’inspire d’Apple pour améliorer le curseur de volume d’Android

Google a opéré une refonte majeure d’Android et de certaines de ses applications grâce à Material 3 Expressive. Parmi les retouches subtiles, on retrouve des améliorations du curseur de volume. Mais Google semble encore peaufiner l’interface utilisateur.

Avec la refonte majeure du design d’Android avec Material 3 Expressive, Google a modifié l’apparence générale de son système d’exploitation. Cette nouvelle identité visuelle se manifeste par exemple avec des coins de fenêtres plus arrondis, des icônes plus lisibles, des menus de multitâches plus visuels et des paramètres rapides modulables.

Google a également apporté quelques ajustements subtils, notamment au curseur de volume : la barre est désormais moins arrondie et affiche un léger effet de rebond quand le volume atteint ses extrémités, le point en haut a été remplacé par une icône de flux et celle du menu prend une forme d’onde quand la musique est en cours. Mais la firme de Mountain View pourrait aller encore plus loin : elle travaillerait sur une nouvelle disposition horizontale du curseur de volume.

Google développerait un nouveau curseur de volume pour Android inspiré d’iOS

Cette nouvelle présentation n’est pas sans rappeler celle du système d’exploitation d’Apple, nos confrères d’Android Authority allant jusqu’à parler d’« un nouveau pas vers l'iOS-fication » d’Android. Ils ont en effet repéré dans la bêta 1 d’Android 16 QPR 2 des indices suggérant que Google développerait un nouveau curseur de volume horizontal, qui apparaîtrait en haut, au centre de l’écran quand l’appareil est en mode paysage.

Dans la dernière version d’Android 16 QPR1, le curseur de volume est à la verticale, au centre du bord droit de l’écran. Si cette disposition est pratique en mode portrait, elle l’est moins en mode paysage : elle peut masquer les éléments d’une vidéo ou d’un jeu. Avec iOS ce problème n’existe pas : la disposition du curseur s'adapte à l’orientation de l’appareil. En mode portrait, il est à la verticale comme sur Android (mais à gauche de l’écran) ; en mode paysage, il est à l’horizontale, en haut et au centre de l’écran.

Google s’inspirerait donc d’iOS pour cette nouvelle disposition. Mais là où Android conserve son originalité, c’est que son curseur comportera toujours plusieurs éléments clés : une icône pour le mode sonore actuel, le curseur de volume principal et un menu à trois points. Pour le moment, il s’agit d’un test secret et rien n’indique si Google la déploiera et quels appareils en bénéficieront – les tablettes n’en nécessitant peut-être pas, puisqu’atteindre le haut de l’écran s’avère souvent moins pratique que les côtés.