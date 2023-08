Android : cet outil vous aide à savoir combien de mises à jour va recevoir votre smartphone

Suivre les mises à jour des logiciels Android peut s'avérer une tâche ardue, notamment en raison de la pléthore d'appareils sur le marché et des calendriers de mise à jour variables, c’est pourquoi un nouvel outil devrait grandement vous simplifier la vie.

Chaque fabricant de smartphones Android promet un nombre différent de mises à jour sur ses appareils, et celui-ci varie même en fonction de la gamme du produit. Comme il est difficile de s’y retrouver, un groupe de passionnés d'Android a lancé l'Android Update Tracker, un outil qui permet aux propriétaires de téléphones Android de savoir si leur appareil est éligible aux futures mises à jour logicielles.

Ce projet innovant propose un tableau complet qui présente de nombreux téléphones Android, des grands fabricants comme Samsung et Motorola aux plus petits acteurs comme Tecno. Le tableau va même au-delà d'une simple liste, indiquant non seulement si un appareil recevra les prochaines mises à jour logicielles, mais aussi si une mise à jour particulière sera la version finale de l'appareil.

Lire également – Android 14 : une version stable est déjà déployée sur les Xiaomi 13 et 13 Pro, avant les Pixel

Le suivi des mises à jour Android devient un jeu d’enfant avec cet outil

L'un des moteurs derrière Android Update Tracker est l'inquiétude suscitée par la lenteur de l'adoption des nouvelles versions d'Android dans l'ensemble de l'écosystème. Les données révèlent qu'environ 15 % des appareils fonctionnent actuellement sous Android 13, près d'un an après sa sortie, tandis que la majorité reste sur des versions plus anciennes comme Android 11.

Cette fragmentation est attribuée à différents facteurs, notamment les surcouches des fabricants qui nécessitent un temps d'optimisation après les mises à jour de Google. Les initiatives de Google telles que Project Treble et Mainline ont pour but d'atténuer cette fragmentation, mais des problèmes tels que les composants matériels obsolètes des téléphones bon marché contribuent encore à la lenteur de l'adoption des nouvelles versions d'Android.

Android Update Tracker est donc une ressource précieuse pour les utilisateurs qui cherchent à clarifier l'avenir logiciel de leurs appareils. Notamment, le tableau prédit également quels téléphones sont susceptibles d'être éligibles à Android 14, la prochaine itération majeure du système d'exploitation, lorsqu'elle sortira.

Cependant, notez tout de même que les créateurs du tableau annoncent déjà des erreurs potentielles dues au fait que les fabricants ne divulguent souvent pas leurs calendriers de mises à jour.