Android 14 : l’Espace Privé pour cacher ses applications sensibles se précise

La version QPR2 Beta 2 d'Android 14 nous montre à quoi va ressembler la fonctionnalité Espace Privé pour y dissimuler ses applications. Il y a peu de chance qu'elle soit déployée en 2023 cependant.

Votre smartphone Android est bardé d'applications en tout genre. Certaines que vous utilisez au quotidien, d'autres qui vous servent ponctuellement et quelques unes que vous n'aimeriez pas montrer aux gens qui vous entourent. Pour ce dernier cas, il existe bon nombre d'applis de type “coffre-fort” pour les mettre à l'abri des regards indiscrets. Des constructeurs comme Samsung ou OnePlus intègrent même cette fonctionnalité directement dans leur surcouche. Et si Android proposait cela nativement ?

Google y travaille déjà. Dans la première bêta QPR2 d'Android 14, on pouvait repérer les mentions d'un Espace Privé pour créer un genre de second profil sur son smartphone. Quelques semaines plus tard, elle se fait plus précise et dévoile son fonctionnement supposé dans la deuxième bêta QPR2. Contrairement à ce que l'on imaginait de prime abord, il s'agirait uniquement de pouvoir y cacher des applications. Pas de données comme des photos ou autres documents sensibles, du moins d'après ce que l'on peut voir.

L'Espace Privé dissimule les applications de votre choix et les fait totalement disparaître du mobile

Par défaut, l'icone de l'Espace Privé se trouvera tout en bas de votre lanceur d'applications. Il sera bien sûr possible de ne pas l'afficher pour plus de discrétion à partir des paramètres de Sécurité & confidentialité. Si vous faites cela, il faudra taper Espace Privé dans la barre de recherche du lanceur pour le voir à nouveau le temps d'y accéder. Le verrouillage se fait soit avec le même code PIN, le même schéma ou la même empreinte digitale servant à débloquer votre smartphone, soit avec une autre méthode définie par vos soins.

L'intérêt d'intégrer une telle fonction directement dans le système Android, c'est que cela ne va pas simplement faire disparaître vos applications cachées du lanceur. Tant que l'Espace Privé est verrouillé, aucune trace de ce qui s'y trouve ne peut être trouvée, pas même dans les paramètres du mobile ou le Gestionnaire d'autorisations par exemple. En l'état, la fonctionnalité est encore en phase de test. Il y a peu de chances que nous puissions en profiter sous peu, certains disant même qu'elle sera prête pour Android 15, pas avant.

