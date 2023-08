Android 14 : une version stable est déjà déployée sur les Xiaomi 13 et 13 Pro, avant les Pixel

Les fans de Xiaomi seront ravis d'apprendre que l'entreprise a commencé à déployer des mises à jour stables basées sur Android 14 pour les modèles Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro.

Alors que les smartphones Pixel en sont toujours à la cinquième bêta d’Android 14, avec une mise à jour 5.1 qui a été déployée il y a quelques jours, certains smartphones de Xiaomi viennent déjà de recevoir une version stable du nouveau système d’exploitation de Google.

En effet, Xiaomi a déployé des mises à jour d'une taille de plus de 6 Go sur deux de ses smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 et 13 Pro. Celles-ci arrivent seulement six semaines après que Xiaomi a ouvert le canal bêta d’Android 14. Contrairement aux spéculations précédentes, Xiaomi livre Android 14 sous MIUI 14 et non sous la forme d'une version intermédiaire MIUI 14.1.

Les Xiaomi 13 et 13 Pro reçoivent déjà Android 14

Cette nouvelle mise à jour serait actuellement désignée comme une version Stable Beta. Cela signifie que Xiaomi limite dans un premier temps sa distribution à quelques appareils sélectionnés, probablement pour évaluer les éventuels bugs ou problèmes qui pourraient survenir avant une diffusion plus large.

D’ailleurs, il est intéressant de noter que Xiaomi a construit la V14.0.0.11 sur la base d'Android 14 Beta 5.1. Pour rappel, cette dernière est la version Release Candidate (RC), c’est-à-dire qu’il pourrait bien s’agir de celle que Google choisira pour la version stable d’Android 14 pour ses propres smartphones Pixel. Comme souvent, le déploiement d’Android 14 sur les Xiaomi 13 et 13 Pro est actuellement limité aux appareils inscrits dans le canal chinois de MIUI, plutôt que d'être disponible dans le monde entier.

L’apparition précoce de versions basées sur Android 14 indique que Xiaomi souhaite se positionner comme l'un des précurseurs parmi les OEM Android en fournissant la mise à jour Android 14 à ses appareils haut de gamme avant ses concurrents. On regrettera juste l’absence du Xiaomi 13 Ultra, qui est pourtant le meilleur smartphone du fabricant à ce jour. En ce qui concerne le suivi logiciel, Xiaomi devrait d’ailleurs bientôt encore s’améliorer, puisqu’on sait déjà que le prochain 13T Pro pourrait être le premier à recevoir 4 ans de mises à jour Android, et 5 ans de correctifs de sécurité.

Les deux nouvelles versions disponibles :