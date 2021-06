Android 12 vous permettra de basculer entre les réseaux Wi-Fi et mobiles où que vous soyez

Google a annoncé hier le déploiement de la deuxième version bêta d'Android 12 sur la plupart des téléphones Pixel. Elle comporte notamment quelques nouvelles fonctionnalités dédiées à la gestion de votre connexion Internet.

La nouvelle bêta d’Android 12 ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires d'Android 12 qui ont été annoncées à la Google I/O le mois dernier, mais qui n'étaient pas incluses dans la première bêta. Par exemple, on retrouve désormais un nouveau tableau de bord de confidentialité qui permet aux utilisateurs de voir plus facilement quelles applications ont récemment utilisé le microphone, l'appareil photo et la localisation d'un téléphone.

Cependant, un des plus gros changements de cette bêta est probablement son nouveau panneau de contrôle des connexions Internet. Ce nouveau menu vous permet de basculer plus facilement entre les fournisseurs d'accès à Internet, les réseaux Wi-Fi, etc.

Google vous permet de changer plus facilement de connexion Internet

Désormais, en cliquant sur l’icône d’Internet dans le menu rapide, vous verrez afficher tous les réseaux auxquels vous pouvez vous connecter, qu’ils soient Wi-Fi ou mobiles. Selon Google, l'idée est d'aider les utilisateurs à « passer d'un fournisseur d'accès à l'autre et à résoudre les problèmes de connectivité réseau plus facilement ».

Il sera donc possible de sélectionner manuellement un réseau mobile (voire plusieurs connexions mobiles si vous avez une configuration double SIM ou eSIM), sans jamais aller plus loin dans le menu Paramètres. Il est également plus facile de se déconnecter d’un réseau, puisqu’il suffit d’appuyer sur la croix à droite de son nom. Android 12 devrait donc vous aider à corriger facilement les problèmes dans les situations où votre connexion serait un peu instable.

Cette nouvelle fonctionnalité est amenée à subir des changements à l’avenir, puisque les utilisateurs sont invités à laisser leurs avis et suggestions. Il n’est pas rare que Google fasse marche arrière sur des fonctionnalités, elle pourrait donc ne pas être présente du tout dans la version finale d’Android 12. En attendant, il s’agit d’un ajout important qui pourrait faciliter la vie de nombreux utilisateurs en réduisant le nombre de clics nécessaires pour gérer sa connexion Internet.

Source : Android Police