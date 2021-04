En janvier dernier, des indices pointaient vers la présence d'une fonctionnalité dans Android 12 capable de mettre en hibernation les applications inutilisées. La prochaine bêta du système d'exploitation ayant fuitée, les développeurs confirment qu'il est bien possible de libérer du stockage en supprimant le cache ainsi que quelques fichiers inutiles.

En janvier dernier, nous vous avions parlé d'une fonctionnalité d'Android 12 mettant les applications inutilisées en hibernation pour libérer de l'espace de stockage. Concrètement, l'idée est de supprimer les fichiers temporaires de ces applications qui n'ont pas été ouvertes depuis quelques mois, pour ne pas que celles-ci prennent de la place inutilement. Cette fonctionnalité a été repérée avant le lancement de la bêta, et n'est pas apparue dans les deux versions déployées depuis.

Néanmoins, nos confrères de chez XDA Developers sont parvenus à obtenir une fuite de la prochaine build, dans laquelle on retrouve bien ce fameux mode hibernation. Le concept est semblable à celui décrit plus tôt dans l'année. Tandis qu'Android 11 retire les autorisations données aux applications non ouvertes depuis un certains temps, Android 12 va plus loin en supprimant le cache de ces dernières pour libérer de l'espace de stockage.

Android 12 se dote bel et bien d'un mode hibernation

Contrairement à ce que nous pensions en début d'année, il est possible de placer manuellement les applications en mode hibernation. Pour cela, Google a ajouté une section “Applications inutilisées” dans la page Information de l'application des paramètres. Une option activable intitulée Retirer les autorisations et libérer de l'espace de stockage apparaît bien, permettant donc de choisir quelles applications l'on souhaite placer en hibernation.

Une fois fait, la page Applications inutilisées apparaît dans Paramètres > Applications. On y retrouve également les applications n'ayant pas été ouvertes depuis quelques mois. Dessous, Android explique que “si une application n'est pas utilisée pendant plusieurs mois, les autorisations sont retirées pour protéger votre vie privée, les notifications sont bloquées pour préserver la batterie et les fichiers temporaires sont supprimés pour libérer de l'espace de stockage”. Google présentera Android 12 lors de sa conférence en ligne du 18 au 20 mai 2021, l'occasion peut-être d'avoir un aperçu officiel de cette fonctionnalité.

Source : XDA Developers