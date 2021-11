Android 12 : Google redéploie par erreur son OS sur certains Pixel

Android 12 est disponible en version stable depuis ce 19 octobre 2021. De nombreux propriétaires de Google Pixel ont migré vers le dernier OS. De fait, certains ont été surpris de recevoir une nouvelle mise à jour logicielle de Google les invitant à télécharger à nouveau le système d'exploitation. Il s'agit d'une erreur, puisque cette MAJ inclut en réalité une version de l'OS destiné aux clients Verizon, l'un des principaux opérateurs américains.

Comme vous le savez, Android 12 est disponible en version finale stable sur les Google Pixel depuis ce 19 octobre 2021, également date de lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il revient maintenant aux autres constructeurs de porter l'OS de Google sur leurs appareils. D'ailleurs, le système d'exploitation servira de base pour de futures surcouches, comme ColorOS chez Oppo, Magic UI chez Honor ou encore MIUI chez Xiaomi. D'ailleurs, le constructeur chinois a d'ores et déjà partagé une liste de 60 appareils compatibles avec la bêta d'Android 12 à venir.

En attendant l'arrivée d'Android 12 sur ces appareils concurrents, certains propriétaires de Google Pixel d'ores et déjà sur la dernière version de l'OS ont été surpris de recevoir une nouvelle invitation de Google à télécharger l'OS. “Mais qu'est-ce-qui se passe ? Je suis déjà en train d'exécuter la dernière version d'Android 12 sur mon Pixel 4 avec le patch de novembre”, explique un utilisateur sur Twitter, qui ne comprend pas pourquoi le constructeur l'incite à installer Android 12 à nouveau.

À lire également : Android 12 – découvrez Material You, la nouvelle interface qui redessine Android

Google envoie la version Verizon d'Android 12 par erreur

“Google envoie une notification de mise à jour d'Android 12 aux appareils fonctionnant déjà sous Android 12. Je n'ai pas reçu de notification moi-même, mais j'ai reçu de nombreux sujets, il semble donc que la notification de mise à jour ait été envoyée à un grand nombre de personnes”, écrit l'ancien rédacteur en chef de XDA Developers Mishaal Rahman sur Twitter.

Cette mise à jour a été proposée sur de nombreux Pixel, y compris les modèles plus vieux comme le Pixel 3a. Après avoir examiné le numéro de build de cette MAJ, il a été confirmé qu'il s'agit d'un build Verizon. En d'autres termes, cette mise à jour était destinée avant tout aux propriétaires des Pixel et clients de l'opérateur américain, mais pour une raison encore inconnue, Google aurait visiblement envoyé la mise à jour Android 12 exclusive aux Pixel Verizon sur des Pixel débloqués. Pour l'heure, Google n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus de la part du constructeur.

Source : Android Authority