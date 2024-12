Le Samsung Galaxy S25 pourrait vous simplifier la vie grâce à cette nouvelle norme de recharge

Samsung prépare une avancée majeure pour ses Galaxy S25 avec une technologie qui pourrait rendre la recharge sans fil plus fiable et pratique, tout en facilitant l’usage d’accessoires.

Les Galaxy S25, successeurs des Galaxy S24, représentent la prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung. Prévue pour une sortie en janvier 2025, cette série devrait proposer des améliorations significatives en termes de design, de performances et de fonctionnalités. Déjà très attendue, la gamme pourrait aussi marquer un tournant pour Android grâce à l’intégration d’une technologie de recharge sans fil inédite, qui pourrait rivaliser avec le système MagSafe d’Apple.

Cette innovation reposerait sur la norme Qi2, développée par le Wireless Power Consortium (WPC). Ce standard introduit une recharge magnétique, où des aimants assurent un alignement parfait entre le téléphone et les accessoires compatibles. Encore peu répandue sur Android, cette technologie promet d’améliorer la fiabilité et la simplicité de la charge sans fil. Elle pourrait également réduire les interruptions de charge souvent causées par des mauvais placements sur les chargeurs traditionnels. Si Samsung l’intègre réellement dans les Galaxy S25, ces derniers deviendraient les premiers modèles haut de gamme sous cet OS à en bénéficier.

Samsung pourrait révolutionner l’écosystème des accessoires avec le Qi2

Avec le Qi2, Samsung ne se limite pas à perfectionner la charge sans fil. Cette norme magnétique permettrait d’utiliser une large gamme d’accessoires, tels que des supports pour voiture, des batteries portables ou des trépieds, en les fixant simplement à l’arrière du smartphone. Actuellement, les utilisateurs Android sont confrontés à des chargeurs sans fil et accessoires souvent peu fiables ou mal alignés. Le Qi2 simplifierait donc cette utilisation, en offrant plus de liberté aux utilisateurs et en augmentant la compatibilité avec de nouveaux produits.

Si cette rumeur se confirme, Samsung pourrait accélérer l’adoption de la norme Qi2 dans l’écosystème Android. Bien que la puissance de charge soit limitée à 15W, ce compromis est largement compensé par les bénéfices pratiques qu’apporterait cette technologie. Avec les Galaxy S25, la société pourrait non seulement renforcer son statut de leader technologique, mais aussi poser les bases d’un écosystème magnétique similaire à celui d’Apple. Cela permettrait de proposer des accessoires plus variés et d’améliorer la recharge.