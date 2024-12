Windows 11 : le navigateur Microsoft Edge devient plus performant et plus rapide, même sur les vieux PC

Grâce à l'intégration de WebUI 2.0 sur Edge, le navigateur de Microsoft a gagné en réactivité et en rapidité sur Windows 11. Autre bonne nouvelle, ces améliorations profiteront également aux utilisateurs équipés d'une machine plus modeste.

Si Microsoft a pris l'habitude de mettre en avant Edge avec des procédés disons discutables, cette nouveauté va néanmoins jouer en faveur du navigateur pour de bonnes raisons.

En effet, Edge va profiter d'un sérieux boost de ses performances dans le sillage de la mise à jour Windows 11 24H2. Concrètement, Microsoft vient d'intégrer dans son navigateur phare un nouvel élément système, à savoir le framework WebUI 2.0. Grâce à lui, Edge va pouvoir afficher bien plus rapidement des pages/boutons/menus/paramètres et offrir une expérience bien plus fluide pour les utilisateurs.

Edge devient plus rapide sur toutes les configurations

Selon les dires de la firme de Redmond, la barre des favoris s'ouvre par exemple 40 % plus rapidement. Ouvrir les éléments essentiels du navigateur (un panneau dédié aux suggestions utiles pour optimiser les performances et la protection d'Edge) a gagné également en rapidité, à hauteur de 42 %.

Fait important, ces bénéfices ne seront pas exclusifs aux machines les plus véloces. Sur des PC d'entrée de gamme par exemple sans SSD et avec moins de 8 Go de RAM, les éléments essentiels s'ouvrent 76 % plus vite. De fait, l'arrivée de WebUI 2.0 pourrait bien séduire les propriétaires de PC modestes et les inciter à passer sur Edge. Un argument à faire valoir face à Chrome, connu pour ses exigences élevées en matière de mémoire vive.

Un déploiement au compte-goutte

Notez que Microsoft compte ajouter au compte-goutte WebUI 2.0 dans les différentes fonctionnalités du navigateur. Certaines sont d'ores et déjà disponibles en test sur la version Canary du navigateur (à condition de les activer de force en modifiant les paramètres de lancement).

Nos confrères de Windows Latest ont justement mené quelques essais, notamment avec la boite de rédaction de Copilot qui apparaît lorsque vous sélectionnez un extrait de texte avant de le réécrire avec l'IA embarquée de Microsoft. Avec WebUI 2.0, on constate que la fenêtre s'ouvre instantanément, alors qu'il y avait jusqu'alors un délai visible. Au cours des prochains mois, on devrait s'attendre à voir débarquer WebUI 2.0 dans davantage de systèmes du navigateur, ce qui devrait donc rendre Edge plus fluide et plus performant sur le long terme.

Source : Windows Latest